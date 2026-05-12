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Diogo Nogueira é internado com quadro grave de laringite bacteriana

Por conta da doença, o sambista precisou cancelar sua agenda de shows

Diogo Nogueira: cantor foi internado com quadro grave de laringite bacteriana (Redes Sociais/Reprodução)

Diogo Nogueira: cantor foi internado com quadro grave de laringite bacteriana (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14h21.

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O cantor Diogo Nogueira precisou cancelar os próximos compromissos da agenda de shows após receber diagnóstico de laringite bacteriana grave.

A equipe de Diogo Nogueira comunicou, na segunda-feira, 11, que o cantor está hospitalizado para o tratamento da doença.

"O artista está com um quadro de laringite bacteriana grave, sendo tratado no hospital, o que impede temporariamente o uso de sua voz para apresentações musicais", diz a nota.

Segundo o comunicado publicado nas redes sociais, Diogo Nogueira foi orientado pelos médicos a interromper temporariamente as apresentações para realizar tratamento e garantir recuperação completa da voz. No entanto, a equipe não informou por quanto tempo o cantor ficará afastado dos palcos.

A equipe também declarou que o cantor lamenta o cancelamento dos shows e agradeceu o carinho dos fãs. Informações sobre remarcações e procedimentos relacionados aos ingressos podem ser divulgadas pelos organizadores dos eventos e pela produção do artista nos próximos dias.

O que é laringite bacteriana?

A laringite é um termo amplo que abrange todos os processos inflamatórios na laringe, um órgão localizado no pescoço, que se conecta à faringe na parte superior e à traqueia e esôfago na parte inferior. Embora essa condição possa afetar pessoas de todas as idades, ela é mais comum em indivíduos que exigem grande esforço vocal, como cantores, ou em quem se expõe a fumaça, sofre de refluxo gastroesofágico, fuma ou consome álcool em excesso.

Esse tipo de inflamação pode ser causado por infecções virais e bacterianas, reações alérgicas, refluxo de ácido gástrico, inalação de substâncias irritantes e abuso vocal. Além disso, a desidratação e o ressecamento da mucosa da laringe podem agravar os sintomas.

A laringite bacteriana, por exemplo, resulta da ação de bactérias, sendo as mais frequentes: "Streptococcus pneumoniae", "Haemophilus influenzae" e "Moraxella catarrhalis".

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