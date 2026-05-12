Quem é Rafael Jodar, espanhol de 19 anos algoz de João Fonseca?

João Fonseca foi ultrapassado por outro jovem de apenas 19 anos no ranking dos melhores tenistas do mundo. Nesta terça-feira, 12, o espanhol Rafael Jodar venceu o americano Leander Tien no Masters 1000 de Roma e alcançou o 29º lugar no ranking da ATP, posição antes ocupada por Fonseca, que foi eliminado do torneio.

Apesar de Fonseca ter sido deslocado para o 30º lugar, ainda vai ser cabeça de chave do Roland Garros, assim como seu rival.

Os atletas iniciaram uma rivalidade no final de abril, quando Jodar eliminou Fonseca na terceira rodada do Madrid Open. Após esse encontro, o brasileiro ficou visivelmente frustrado e chegou a quebrar sua raquete.

Rafael Jodar, por sua vez, vive um momento especial em 2026. Com um início de temporada marcante, ele subiu do 165º para o 29º lugar e, caso consiga uma campanha forte em Roma, pode se aproximar do top 20 da ATP.

Jodar se tornou o mais jovem desde Novak Djokovic, em 2007, a alcançar as quartas de final de dois torneios Masters 1000 na mesma temporada.

Planejamento para Roland Garros

Após a eliminação em Roma, Fonseca afirmou que ainda discutirá com sua equipe o calendário antes de Roland Garros, próximo Grand Slam da temporada, que começa no dia 18 de maio.

O próximo desafio será o ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, onde terá a oportunidade de defender pontos e potencialmente avançar no ranking.

Sobre Roland Garros, afirmou em entrevistas que a principal preocupação não é o chaveamento, mas a preparação física e mental.

"Nunca me importei muito no ranking ou se vou pegar o cabeça 1 ou 2. Sempre me importei como estou fisicamente e mentalmente".