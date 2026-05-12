Depois de 11 filmes, 'Velozes e Furiosos' vai virar série de TV; veja detalhes

A franquia “Velozes e Furiosos” vai ganhar uma nova fase na televisão. Durante a apresentação da NBCUniversal em Nova York, na segunda-feira, 11, o ator Vin Diesel anunciou que a plataforma Peacock está desenvolvendo uma série derivada do universo da saga.

“Nos últimos dez anos, percebemos que os fãs queriam mais”, afirmou o ator no palco, ao lado do apresentador Jimmy Fallon. “Eles queriam que expandíssemos os personagens e suas histórias.”

Diesel também disse que os fãs desejavam ver a franquia entrar no universo televisivo, mas afirmou que aguardava o momento certo para isso acontecer.

“Ficou certo quando Donna Langley passou a supervisionar tudo, porque foi aí que eu soube que a integridade dos personagens, o apelo internacional e aquilo que faz todos nós nos sentirmos uma família seriam protegidos na TV”, declarou.

No palco, o ator chegou a afirmar que a Peacock lançaria quatro séries derivadas de “Velozes e Furiosos”. No entanto, segundo uma fonte ouvida pela Variety, apenas uma produção está oficialmente em desenvolvimento neste momento.

A série terá Mike Daniels (“Sons of Anarchy” e “Shades of Blue”) e Wolfe Coleman (“Shades of Blue”) como showrunners, roteiristas e produtores executivos. Diesel também participa da produção executiva ao lado de Sam Vincent, Neal Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum e Chris Morgan.

A franquia já teve uma experiência anterior na TV com “Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto”, série animada lançada pela Netflix entre 2019 e 2021.

Franquia virou fenômeno global

Lançado em 2001, “Velozes e Furiosos” começou como um thriller sobre corridas ilegais em Los Angeles e rapidamente se transformou em uma das franquias mais lucrativas da história do cinema.

Segundo dados citados pela produção, os 11 filmes da saga já arrecadaram mais de US$ 7 bilhões nas bilheterias mundiais. O próximo longa, “Fast Forever”, previsto para 2028, será o encerramento da franquia principal.

O ponto de virada comercial aconteceu com “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio”, lançado em 2011. O filme ampliou a escala da franquia ao apostar em assaltos, espionagem e ação internacional, deixando as corridas de rua em segundo plano.

O auge de bilheteria veio com “Velozes e Furiosos 7”, de 2015, impulsionado pela despedida de Paul Walker. O longa arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão no mundo e segue como o maior sucesso da saga.