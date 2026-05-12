'O Diabo Veste Prada 2' já acumula R$ 2,1 bilhões em bilheteria mundial

"O Diabo Veste Prada 2" já superou seu predecessor em bilheteria e domina as salas de cinema mundiais em sua segunda semana em cartaz.

Até o momento, o filme acumulou US$ 431,8 milhões (R$ 2,1 bilhões) no mundo e se manteve como número um em 31 países no último fim de semana, 8 a 10, de acordo com dados da plataforma Box Office Mojo.

Em sua primeira quinzena em cartaz, o lançamento já se tornou o quinto maior de 2026, atrás de blockbusters como "Devoradores de Estrelas", "Super Mario Galaxy" e "Michael".

Maior que o original

"O Diabo Veste Prada" foi a 12ª maior bilheteria de 2006, seu ano de lançamento, acumulando US$ 326,5 milhões no mundo durante seu período de exibição.

Na época, um filme no estilo chick flick, que pode ser traduzido livremente para "filminho de menina", não era visto com alto potencial de lucratividade pelos estúdios. “Tivemos que nos virar para conseguir o orçamento.”, disse Meryl Streep, que interpreta Miranda Priestly, em entrevista ao The Late Show With Stephen Colbert.

Para a atriz, essa realidade mudou. “Essa designação [chick flick] não ficou boa depois de ‘Barbie’, ‘Mammia Mia!’ e outros filmes que pegaram os estúdios de surpresa e fizeram com que as pessoas quisessem assisti-los por terem mulheres no centro da história”

Depois de duas décadas, com o status de clássico garantido, a continuação de "O Diabo Veste Prada" já superou o original em mais de US$ 100 milhões na bilheteria em sua segunda semana em cartaz.

Os números refletem o sucesso longevo do original, mas também o maior investimento no genêro. Diferentemente do orçamento modesto de US$ 40 milhões do primeiro filme, de acordo com a Variety, a continuação da comédia de moda foi produzida por US$ 100 milhões.

Número 1 em 31 países

O longa foi o maior título em cartaz em 31 dos 35 países que a Box Office Mojo analiza entre a sexta-feira, 8, e o domingo, 10.

Itália

Reino Unido

Austrália

Brasil

Alemanha

México

Japão

Espanha

Coreia do Sul

Argentina

China

Polônia

Países Baixos

Taiwan

Colômbia

Chile

Nova Zelândia

Áustria

Hong Kong

Dinamarca

Singapura

Suécia

Malásia

Noruega

Finlândia

Tailândia

Eslovênia

França

Suíça

Filipinas

Bélgica

Sucesso no Brasil

No Brasil, o sucesso de "O Diabo Veste Prada 2" já se traduziu na trend viral de "quando me perguntam qual filme eu estou indo assistir no cinema", em que espectadores do lançamento se arrumam para a sessão.

Materialmente, o longa acumulou R$ 105.70 milhões em bilheteria no país, segundo a Box Office Mojo. A continuação já está em seu segundo fim de semana no topo do ranking de filmes mais vistos no cinema, de acordo com dados divulgados pela Comscore Movies Brasil.