Turismo do gasolina: Polônia atrai motoristas de outros países com combustível barato

A política da Polônia para conter os preços dos combustíveis começou a produzir um efeito inesperado: a chegada de motoristas estrangeiros em busca de gasolina mais barata. O movimento, apelidado de "turismo da gasolina", ganhou força após o governo polonês reduzir impostos sobre combustíveis e implementar um teto diário para os preços nas bombas.

Os sinais apareceram nos dados mais recentes do varejo, segundo informações citadas pela Bloomberg. As vendas de combustíveis na Polônia cresceram 13,4% em termos reais em abril na comparação com março.

O salto chamou atenção de economistas do PKO Bank Polski, maior banco do país, porque os dados internos da instituição mostravam que as transações com cartões pessoais em postos de combustíveis permaneceram praticamente estáveis no período. Para a equipe liderada por Piotr Bujak, a diferença sugere aumento da demanda por parte de empresas e consumidores estrangeiros.

Gasolina entre as mais baratas da União Europeia

As medidas adotadas pela Polônia ajudaram o país a manter um dos menores preços de gasolina da União Europeia. Conforme dados da Comissão Europeia citados pela Bloomberg, o litro da gasolina Eurosuper 95 custou, em média, € 1,49 na semana de 25 de maio, o segundo menor valor entre os 27 países do bloco, atrás apenas de Malta.

O programa foi implementado no fim de março em resposta ao aumento dos preços de energia provocado pela guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Além da redução de impostos, o governo criou limites diários para os preços cobrados nas bombas. O programa foi renovado ao longo de maio e, segundo a agência polonesa PAP Biznes, as reduções de IVA e imposto de consumo sobre combustíveis foram estendidas até 15 de junho.

Medida custa US$ 440 milhões por mês

A política tem impacto relevante nas contas públicas: o programa custa cerca de 1,6 bilhão de zlotys por mês, aproximadamente US$ 440 milhões. Segundo o ministério das Finanças polonês, o custo acumulado do pacote deve chegar a cerca de € 1,14 bilhão até o fim de junho.

A Orlen, maior distribuidora de combustíveis da Polônia, divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2026 na última quinta-feira. O balanço veio melhor do que o esperado pelo mercado. A receita totalizou 75,8 bilhões de zlotys (cerca de R$ 105 bilhões), o lucro líquido ficou em 8,1 bilhões de zlotys (R$ 11,2 bilhões) e o lucro operacional ajustado saltou 22,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa afirmou em nota que mantém os menores preços de combustível da União Europeia e não sinalizou impacto negativo relevante do "turismo da gasolina" sobre seus resultados.