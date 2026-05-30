Falha precoce de Marquinhos em final da Champions bota em risco o bi do PSG

O relógio marcava apenas cinco minutos do primeiro tempo na Puskás Aréna, em Budapeste, quando o destino da final da UEFA Champions League 2026 começou a ser desenhado de forma dramática. Uma falha do zagueiro brasileiro Marquinhos resultou no gol precoce de Kai Havertz, abrindo o placar para o Arsenal.

Em poucos minutos, o nome do capitão do Paris Saint-Germain alcançou o topo dos Trending Topics globais no X (antigo Twitter) e gerou uma enxurrada de comentários indignados. Para os torcedores parisienses, o lance reviveu fantasmas de eliminações passadas em meio à busca pelo bicampeonato europeu.

O erro aconteceu sob a pressão alta armada pela equipe de Mikel Arteta. Marquinhos tentou recuar o passe, mas acabou entregando a bola nos pés do ataque dos Gunners. Leandro Trossard serviu Kai Havertz, autor do gol que deixou o goleiro Safonov sem chances de defesa.

Na internet, fãs de futebol do mundo inteiro começaram a resgatar o histórico do defensor em momentos de alta pressão de torneios europeus anteriores. Muitos torcedores brasileiros começaram a questionar a estabilidade emocional do atleta, lembrando que o zagueiro está convocado para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do erro individual ter quebrado completamente a estratégia inicial do técnico Luis Enrique, o PSG se lançou ao ataque, chegando a registrar mais de 70% de posse de bola ainda na etapa inicial. No entanto, a equipe esbarra no forte bloqueio defensivo do invicto Arsenal.

Resta saber se o capitão parisiense conseguirá dar a volta por cima e liderar uma virada histórica, ou se o erro precoce custará o sonho do bicampeonato consecutivo do clube francês.