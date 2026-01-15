BBB26: que horas toca o Big Fone hoje?

Durante a madrugada desta quinta-feira, 15, Alberto Cowboy venceu a prova de resistência e se tornou o primeiro líder do Big Brother Brasil 26.

Na edição ao vivo desta noite, o jogo avança e o Big Fone vai tocar pela primeira vez.

O jogador que atender a ligação terá benefícios semelhantes ao do líder. Ele recebe a imunidade e pode indicar outro participante para o paredão que será formado no domingo, 18.

Big Fone toca na edição ao vivo

A primeira chamada do Big Fone em 2026 acontece durante a transmissão ao vivo do programa, que começa após a novela Três Graças, por volta das 22h25.

Este ano, a produção colocou três telefones na casa e, na hora da ligação, todos irão tocar.

No entanto, apenas um dos aparelhos transmite a mensagem para o participante que atender a chamada e o público pode escolher qual em uma enquete no GShow.

Formação do primeiro paredão

Além da tradicional indicação do líder, o primeiro paredão da edição de 2026 é composto por mais três jogadores.

Entenda como será a composição:

Um indicado pelo líder

O participante mais votado pela casa

O indicado pelo jogador que atender o Big Fone

O contragolpe do emparedado pelo Big Fone

Entre os quatro jogadores escolhidos, apenas três realizam a prova "bate-volta" e um deles se salva da berlinda.

O indicado do líder não pode escapar do paredão.

Mais uma imunidade

O jogador que vencer a prova do anjo deste sábado, 17, pode imunizar mais um jogador antes da formação do paredão.

Se desejar, o participante também poderá comprar mais uma imunidade e entregar para outro colega durante a dinâmica.

Cowboy bateu seu próprio recorde na prova

A primeira prova do líder da edição deste ano durou mais de 26 horas.

Os finalistas foram os veteranos Alberto Cowboy (BBB 7) e Jonas Sulzbach (BBB 12). Com a vitória, Cowboy bateu seu próprio recorde em provas de resistência dentro da casa.

Na sua primeira participação, ele conquistou a liderança após 21 horas e 30 minutos de prova. Na ocasião, seu rival nas horas finais foi Diego Alemão.

A prova ocupava a 8ª posição das provas mais longas da história do programa. A listagem considerava as disputas anteriores à edição de 2026.