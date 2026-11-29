As mulheres vivem, em média, cinco anos a mais do que os homens no mundo. A vantagem na expectativa de vida, no entanto, não significa necessariamente mais anos vividos em boas condições de saúde. A população feminina também tende a conviver por mais tempo com doenças não fatais e limitações físicas.

Um levantamento da YouGov, multinacional de pesquisas online, com 48.815 mulheres mostra que 54,4% consideram não cuidar da própria saúde tanto quanto deveriam. Entre elas, porém, 60,1% classificam sua condição física como boa ou excelente.

Os dados indicam que uma avaliação positiva da própria saúde não elimina a percepção de que é necessário mudar hábitos. A prática de atividades físicas é uma das questões que aparecem nesse contexto: 74,2% das entrevistadas gostariam de se exercitar mais, enquanto 26,2% afirmam não ter praticado exercícios no último mês.

Na alimentação, 73,3% dizem se esforçar para consumir frutas e legumes em quantidade suficiente.

Por que as mulheres vivem mais do que os homens?

As diferenças na expectativa de vida entre homens e mulheres são objeto de pesquisas que consideram tanto características biológicas quanto fatores sociais e comportamentais.

Embora a longevidade feminina seja observada em praticamente todos os países, a distância entre os sexos varia consideravelmente de acordo com o contexto de cada sociedade. Na Rússia, na Ucrânia e no Vietnã, por exemplo, essa diferença chega a cerca de uma década ou mais. Na Nigéria, é consideravelmente menor.

Parte dessa disparidade está associada a comportamentos mais frequentes entre os homens, como o consumo de álcool e tabaco, a menor procura por atendimento médico e a maior exposição a situações de risco, incluindo acidentes de trânsito e violência.

A influência desses fatores também ajuda a explicar por que a diferença na longevidade pode mudar ao longo do tempo. No Reino Unido, campanhas antitabagismo realizadas nas décadas de 1960 e 1970 contribuíram para reduzir as mortes prematuras entre homens e, consequentemente, diminuir a distância na expectativa de vida entre os sexos.

Do ponto de vista biológico, uma das hipóteses investigadas pela ciência está relacionada à atuação do estrogênio, hormônio associado à regulação do sistema imunológico, ao controle do colesterol e à proteção da saúde óssea e cerebral.

A redução dos níveis desse hormônio durante a menopausa, por outro lado, está associada a mudanças no organismo e ao desenvolvimento de condições como a osteoporose.

Outra hipótese envolve os cromossomos sexuais. A presença de duas cópias do cromossomo X pode oferecer uma vantagem biológica às mulheres, uma vez que uma delas pode compensar determinadas mutações genéticas presentes na outra.

Mais anos de vida, mas também de convivência com doenças

Nenhum desses fatores, isoladamente, é suficiente para explicar a diferença na expectativa de vida.

A longevidade feminina apresenta uma contradição do ponto de vista da saúde pública. Embora vivam mais, as mulheres também tendem a passar períodos mais longos da vida convivendo com condições que comprometem o bem-estar e a capacidade física, como dores lombares, depressão e dores de cabeça.

Uma análise do Global Burden of Disease 2021, estudo sobre a carga global de doenças, identificou que as mulheres sofrem mais com dores lombares do que os homens e que essa diferença aumenta com a idade.

Características biológicas que contribuem para a sobrevivência feminina também podem estar associadas a outras vulnerabilidades. Respostas imunológicas mais intensas, por exemplo, podem favorecer o desenvolvimento de doenças inflamatórias.

O levantamento da YouGov também identificou diferenças nas fontes de informação utilizadas pelas mulheres de acordo com a percepção que têm sobre o próprio cuidado.

Entre aquelas que acreditam não cuidar suficientemente da saúde, 49,9% recorrem às redes sociais em busca de informações, dicas e sugestões sobre saúde e bem-estar. Entre as que não compartilham dessa percepção, o percentual é de 43,3%.

Médicos e outros profissionais de saúde, entretanto, continuam sendo a fonte mais citada nos dois grupos, mencionados por 56,8% e 63,9% das entrevistadas, respectivamente.