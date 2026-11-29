Saúde feminina: apesar da vantagem feminina na expectativa de vida, pesquisas indicam que elas convivem por mais tempo com doenças e limitações físicas (Imagem gerada por IA)
Repórter de ESG
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 08h00.
As mulheres vivem, em média, cinco anos a mais do que os homens no mundo. A vantagem na expectativa de vida, no entanto, não significa necessariamente mais anos vividos em boas condições de saúde. A população feminina também tende a conviver por mais tempo com doenças não fatais e limitações físicas.
Um levantamento da YouGov, multinacional de pesquisas online, com 48.815 mulheres mostra que 54,4% consideram não cuidar da própria saúde tanto quanto deveriam. Entre elas, porém, 60,1% classificam sua condição física como boa ou excelente.
Os dados indicam que uma avaliação positiva da própria saúde não elimina a percepção de que é necessário mudar hábitos. A prática de atividades físicas é uma das questões que aparecem nesse contexto: 74,2% das entrevistadas gostariam de se exercitar mais, enquanto 26,2% afirmam não ter praticado exercícios no último mês.
Na alimentação, 73,3% dizem se esforçar para consumir frutas e legumes em quantidade suficiente.
As diferenças na expectativa de vida entre homens e mulheres são objeto de pesquisas que consideram tanto características biológicas quanto fatores sociais e comportamentais.
Embora a longevidade feminina seja observada em praticamente todos os países, a distância entre os sexos varia consideravelmente de acordo com o contexto de cada sociedade. Na Rússia, na Ucrânia e no Vietnã, por exemplo, essa diferença chega a cerca de uma década ou mais. Na Nigéria, é consideravelmente menor.
Parte dessa disparidade está associada a comportamentos mais frequentes entre os homens, como o consumo de álcool e tabaco, a menor procura por atendimento médico e a maior exposição a situações de risco, incluindo acidentes de trânsito e violência.
A influência desses fatores também ajuda a explicar por que a diferença na longevidade pode mudar ao longo do tempo. No Reino Unido, campanhas antitabagismo realizadas nas décadas de 1960 e 1970 contribuíram para reduzir as mortes prematuras entre homens e, consequentemente, diminuir a distância na expectativa de vida entre os sexos.
Do ponto de vista biológico, uma das hipóteses investigadas pela ciência está relacionada à atuação do estrogênio, hormônio associado à regulação do sistema imunológico, ao controle do colesterol e à proteção da saúde óssea e cerebral.
A redução dos níveis desse hormônio durante a menopausa, por outro lado, está associada a mudanças no organismo e ao desenvolvimento de condições como a osteoporose.
Outra hipótese envolve os cromossomos sexuais. A presença de duas cópias do cromossomo X pode oferecer uma vantagem biológica às mulheres, uma vez que uma delas pode compensar determinadas mutações genéticas presentes na outra.
Nenhum desses fatores, isoladamente, é suficiente para explicar a diferença na expectativa de vida.
A longevidade feminina apresenta uma contradição do ponto de vista da saúde pública. Embora vivam mais, as mulheres também tendem a passar períodos mais longos da vida convivendo com condições que comprometem o bem-estar e a capacidade física, como dores lombares, depressão e dores de cabeça.
Uma análise do Global Burden of Disease 2021, estudo sobre a carga global de doenças, identificou que as mulheres sofrem mais com dores lombares do que os homens e que essa diferença aumenta com a idade.
Características biológicas que contribuem para a sobrevivência feminina também podem estar associadas a outras vulnerabilidades. Respostas imunológicas mais intensas, por exemplo, podem favorecer o desenvolvimento de doenças inflamatórias.
O levantamento da YouGov também identificou diferenças nas fontes de informação utilizadas pelas mulheres de acordo com a percepção que têm sobre o próprio cuidado.
Entre aquelas que acreditam não cuidar suficientemente da saúde, 49,9% recorrem às redes sociais em busca de informações, dicas e sugestões sobre saúde e bem-estar. Entre as que não compartilham dessa percepção, o percentual é de 43,3%.
Médicos e outros profissionais de saúde, entretanto, continuam sendo a fonte mais citada nos dois grupos, mencionados por 56,8% e 63,9% das entrevistadas, respectivamente.