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Quem sai do BBB 26? Nova enquete aponta reviravolta no paredão de hoje

Disputa entre Gabriela, Leandro e Marciele pela eliminação segue acirrada, mas sister assume a liderança para sair

Nova parcial indica mudança no cenário do paredão deste sábado, 11 (Reprodução/TV Globo)

Nova parcial indica mudança no cenário do paredão deste sábado, 11 (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de abril de 2026 às 17h18.

A parcial do BBB 26 no paredão entre Gabriela, Leandro e Marciele está acirrada. Se antes o cenário era mais desfavorável para Leandro, agora é Marciele quem passa a preocupar no jogo.

Levantamento das 15h deste sábado, 11, do site Votalhada, que compila dados de diferentes plataformas, indica a sister na liderança das intenções de voto para sair.

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Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Marciele 40,03% x Leandro 51% x Gabriela 8,97%
  • YouTube: Marciele 43,55% x Leandro 47,74% x Gabriela 8,70%
  • X: Marciele 63,13% x Leandro 32,82% x Gabriela 4,05%
  • Instagram: Marciele 58,56% x Leandro 33% x Gabriela 8,44%
  • Votos consolidados (CPF): Marciele 55,08% x Leandro 37,85% x Gabriela 7,06%
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Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Marciele aparece com 50,57%, seguida por Leandro, com 41,80%, e Gabriela, com 7,63%.

O levantamento soma 3.362.670 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

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