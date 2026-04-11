Quem sai do BBB 26? Nova enquete aponta reviravolta no paredão de hoje

A parcial do BBB 26 no paredão entre Gabriela, Leandro e Marciele está acirrada. Se antes o cenário era mais desfavorável para Leandro, agora é Marciele quem passa a preocupar no jogo.

Levantamento das 15h deste sábado, 11, do site Votalhada, que compila dados de diferentes plataformas, indica a sister na liderança das intenções de voto para sair.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Marciele 40,03% x Leandro 51% x Gabriela 8,97%

Marciele 40,03% x x Gabriela 8,97% YouTube: Marciele 43,55% x Leandro 47,74% x Gabriela 8,70%

Marciele 43,55% x x Gabriela 8,70% X: Marciele 63,13% x Leandro 32,82% x Gabriela 4,05%

x Leandro 32,82% x Gabriela 4,05% Instagram: Marciele 58,56% x Leandro 33% x Gabriela 8,44%

x Leandro 33% x Gabriela 8,44% Votos consolidados (CPF): Marciele 55,08% x Leandro 37,85% x Gabriela 7,06%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Marciele aparece com 50,57%, seguida por Leandro, com 41,80%, e Gabriela, com 7,63%.

O levantamento soma 3.362.670 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.