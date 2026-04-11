Quem sai do BBB 26? Nova enquete aponta reviravolta no paredão de hoje

Nova parcial indica mudança no cenário do paredão deste sábado, 11 (Reprodução/TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 11 de abril de 2026 às 17h18.
A parcial do BBB 26 no paredão entre Gabriela, Leandro e Marciele está acirrada. Se antes o cenário era mais desfavorável para Leandro, agora é Marciele quem passa a preocupar no jogo.
Levantamento das 15h deste sábado, 11, do site Votalhada, que compila dados de diferentes plataformas, indica a sister na liderança das intenções de voto para sair.De 'quinta série' a 'Uni-duni-tê': relembre os principais apelidos do BBB 26
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Marciele aparece com 50,57%, seguida por Leandro, com 41,80%, e Gabriela, com 7,63%.
O levantamento soma 3.362.670 votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.