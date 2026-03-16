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BBB 26: quem vai sair neste paredão? Enquete indica participante

Ana Paula Renault, Breno e Leandro estão no paredão da semana

BBB 26: Ana Paula Renault, Breno e Leandro estão no paredão da semana (Gshow/Globo/Divulgação)

BBB 26: Ana Paula Renault, Breno e Leandro estão no paredão da semana (Gshow/Globo/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 16 de março de 2026 às 14h03.

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O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 9º paredão. Nesta terça-feira, 17, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Ana Paula Renault, Breno e Leandro.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta segunda-feira, 16, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Até as 12h, já foram apurados 4.407.234 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Breno lidera a rejeição com 54,94% dos votos.

Leandro (Boneco) aparece em segundo lugar, com 24,79%, enquanto Ana Paula tem 20,18% e segue como a menos votada para sair.

Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Breno recuou levemente — de 55,9% para 54,94% — enquanto Ana Paula ganhou alguns décimos na rejeição. Apesar do ajuste, a liderança de Breno ainda é confortável.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites, Ana Paula aparece como a mais rejeitada, enquanto nas redes sociais ela é a menos votada para deixar a casa.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 44,99% x Breno 33,10% x Leandro 21,91%
  • YouTube: Ana Paula 29,04% x Breno 49,04% x Leandro 21,62%
  • Twitter: Ana Paula 13,11% x Breno 63,68% x Leandro 23,21%
  • Instagram: Ana Paula 14,47% x Breno 55,53% x Leandro 30,00%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Ana Paula 20,18% x Breno 54,94% x Leandro 24,79%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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