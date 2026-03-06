BBB 26: quem já saiu da Prova do Líder? Sisters deixam disputa

A oitava semana do BBB 26 promete mexer com as estratégias dentro da casa. A produção do reality apresentou uma dinâmica diferente, que inclui liderança em dupla e uma nova regra envolvendo o Anjo e o Castigo do Monstro.

Até às 06h30 desta sexta-feira, 6, a prova ainda acontecia e já dura mais de sete horas. A maioria das duplas já deixou a competição e voltou para casa.

Quem já saiu da Prova do Líder?

Ana Paula Renault e Milena (primeira dupla a sair)

Gabriela e Chaiany

Babu Santana e Solange Couto

Juliano Floss e Samira

Jordana e Marciele

Quem segue na disputa?

Breno e Leandro Boneco

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

A liderança será em dupla.

Dinâmica da semana

A semana começou com a tradicional Prova do Líder, mas desta vez com um detalhe importante. A disputa define dois vencedores, que passam a dividir a liderança. A dupla terá poder dentro do jogo e deverá tomar decisões estratégicas que podem influenciar diretamente na formação do Paredão.

No sábado acontece a Prova do Anjo. O vencedor garante o colar que dá direito de imunizar um participante, como ocorre tradicionalmente no programa. Além disso, o Anjo também escolhe quem vai cumprir o Castigo do Monstro, uma consequência que costuma trazer desgaste e exposição para os participantes.

A grande novidade da semana aparece justamente nessa etapa. Durante o programa ao vivo de sábado, o participante que vencer a Prova do Anjo e o brother escolhido para o Castigo do Monstro terão que entrar em consenso para indicar alguém diretamente ao Paredão. Caso cheguem a um acordo, o nome definido pelos dois já estará automaticamente na berlinda. Se não chegarem, os dois vão para o Paredão.

No domingo, o Paredão será formado. Breno está imune pelo Quarto Secreto e não poder ser votado. Os líderes indicarão uma pessoa ao paredão e a casa vota no confessionário. O mais votado também irá para a berlinda, mas vai ter direito a um contragolpe.

Três (ou quatro) participantes vão disputar a Prova Bate e Volta e só um se livrará do Paredão. Na terça, mais um brother dará adeus a disputa pelos R$ 5 milhões.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

