BBB 26: quem já saiu da 1ª Prova do Líder de resistência?

A 1ª Prova do Líder do BBB 26, que começou na noite de terça-feira, 13, é de resistência — seguindo a tradição das últimas edições. A disputa teve início às 23h09 e todos os participantes da casa foram escalados para a prova.

Quando a buzina toca, os brothers mergulham na piscina para pegar um cartão e colocá-lo no nicho. Em seguida, saem e aguardam. O jogador da rodada fica responsável por sortear quem venceu a rodada.

A prova já completa mais de seis horas de duração.

Quem já saiu da prova?

Nas rodadas eliminatórias, o vencedor da rodada pode eliminar um candidato. A primeira rodada foi vencida por Brigido, que eliminou Ana Paula Renault.

Até o momento da publicação, além da ex-BBB 16, Brigido, Juliano Floss, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos e Milena também deixaram a competição.

Treta durante a Prova do Líder

Apesar da resistência, o clima durante a prova também ficou quente. Sol Vega e Milena protagonizaram uma discussão logo nas primeiras horas da disputa.

A treta começou quando os brothers estavam falando sobre o Queridômetro e Milena comentou sobre o emoji de planta que recebeu de Sol. Após alguns minutos da discussão, as sisters começaram a bater boca.

"Você não cala a boca. Você não para de falar", disse Sol. "Só quer se aparecer. Cresce e aparece, querida. Só gosta de falar. Queria briga, então", completou a ex-BBB.

"A boca é minha e eu falo. Não era você que era toda quietinha e centrada? Personagem sumiu, agora ela surgiu. Não vou dar ibope para você", respondeu Milena.

A treta continuou quando a recreadora de festa infantil afirmou que não conhecia Sol. "Nem sei quem é, também. Nem quero saber, não me dei o trabalho de pesquisar. Não sei nada seu, muito mal o seu nome", disse a sister.

Sol afirmou que, em sua edição, sofreu preconceito pelo seu cabelo. "Eu sofri muito para você estar aqui. O pessoal que é mais velho sofreu muito para a gente estar aqui. Vai estudar, vai ver o que eu passei lá atrás", disse a ex-BBB.