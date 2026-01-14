BBB 26: 'Prova do Líder' e tudo o que aconteceu no 2º dia do reality

Pop

BBB 26 tem Prova do Líder, tensão e primeiros conflitos no 2º dia

BBB 26: intriga, emojis e tensão no Quarto Branco resumiram o segundo dia de programa (Reprodução/Gshow)

Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05h35.

Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 06h16.

O segundo dia do Big Brother Brasil 26 foi marcado por emoções intensas, conflitos iniciais e momentos inusitados dentro da casa. Além da aguardada Prova do Líder, os participantes começaram a revelar estratégias, mágoas antigas e o impacto da fama fora do confinamento, mostrando que o jogo já começou para valer.

Prova do Líder movimenta a casa

A 1ª Prova do Líder do BBB 26, que começou na noite de terça-feira, 13, é de resistência — seguindo a tradição das últimas edições. A disputa teve início às 23h09 e todos os participantes da casa foram escalados para a prova. 

Quando a buzina toca, os brothers mergulham na piscina para pegar um cartão e colocá-lo no nicho. Em seguida, saem e aguardam. O jogador da rodada fica responsável por sortear quem venceu a rodada.

Nas rodadas eliminatórias, o vencedor da rodada pode eliminar um candidato. A primeira rodada foi vencida por Brigido, que eliminou Ana Paula Renault.

Até o momento da publicação, além da ex-BBB 16, Brigido, Juliano Floss, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto e Aline Campos também deixaram a competição.

Ricardinho desiste do Quarto Branco

O Quarto Branco teve sua primeira desistência. O participante Ricardinho, influenciador da Região Norte, foi o primeiro a apertar o botão vermelho, encerrando sua participação após mais de 12 horas tentando resistir às condições adversas do ambiente. Com isso, restam oito concorrentes lutando por duas vagas no grupo Pipoca da edição.

Ricardinho se isolou do grupo e gerando atritos com outros participantes enquanto tentavam dormir e se adaptar ao espaço. A dinâmica, anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na estreia do programa, exige que os confinados suportem privação de conforto e estímulos e vale duas vagas para os últimos dois que resistirem.

Constrangimento no Quarto Branco

Um dos momentos mais comentados do dia aconteceu no Quarto Branco, quando um dos concorrentes acabou se sujando com fezes durante a dinâmica. A situação gerou constrangimento imediato e obrigou o participante a trocar o macacão utilizado na prova.

Apesar do clima tenso, o episódio foi tratado com discrição pela produção. Dentro do quarto, o ocorrido repercutiu entre os brothers, que comentaram o desgaste físico e emocional provocado pela prova, considerada uma das mais extremas até agora.

Queridômetro estreia

O Queridômetro do BBB 26 fez sua estreia e já trouxe sinais claros de tensão entre veteranos e outros participantes. Ana Paula Renault distribuiu emojis negativos, incluindo cobra, o que não passou despercebido pelos colegas.

Aline Campos x Ana Paula

Aline Campos abriu o coração ao relembrar um comentário feito por Ana Paula Renault no passado. Segundo Aline, a fala foi ofensiva e deixou marcas que ainda repercutem emocionalmente.

Ana Paula, admitiu o erro. "Uma coisa é eu falar do seu look, porque o seu gosto não tem nada a ver com o meu. O que eu não posso, realmente, é te rotular. Você está com razão", disse a sister.

Veja qual foi o comentário de Ana Paula Renault, feito na década passada:

Fofoca correndo solta

Ana Paula Renault se mostrou irritada com o colega Pedro após descobrir que ele havia compartilhado uma fofoca sobre ela dentro da casa. Pedro contou aos demais que Ana Paula teria chamado Samira de “Barbie” de forma pejorativa, informação que chegou aos ouvidos da veterana. Ana Paula negou a versão e explicou que sua fala original era uma referência a Jonas, comparando-o ao Ken da Barbie, sem ofender ninguém com o nome da boneca.

Diante da situação, Ana Paula confrontou Pedro com uma advertência bem humorada, chegando a comparar a intriga a acender uma fogueira sem controle, e chamou atenção ao se referir a si mesma como “líder da gangue”. Pedro se desculpou pela confusão e disse que sua intenção não era criar intriga, afirmando que contou a história por “cuidado” com a dinâmica da casa.

