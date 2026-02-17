BBB 26: quem já foi eliminado do programa até agora?

Sarah Andrade: sister foi eliminada na semana passada (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 21h42.
Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 21h45.
O Big Brother Brasil 2026 avança para mais uma semana repleta de mudanças e de tensões no jogo.
Com a eliminação de Marcelo no quinto Paredão, com 68,56% dos votos, o reality já contabiliza cinco eliminações por voto popular, além de desistências e três expulsões — número recorde na história do programa.
Até o momento, cinco participantes deixaram o programa por decisão do público:
A primeira eliminada da edição saiu no Paredão de estreia. Aline se envolveu em embate com Ana Paula Renault e foi emparedada por Marcelo após o Big Fone.
Na segunda semana, Matheus foi eliminado após indicação de Babu Santana. O brother foi alvo de críticas internas sobre comportamento e articulação no jogo.
Na terceira semana, Brigido disputou a permanência contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Indicado pela casa e sem direito à Prova Bate-Volta, ele deixou a competição.
Na quarta semana, Sarah tornou-se a primeira veterana eliminada. Ela enfrentou Babu Santana e Sol Vega e saiu com 69,13% dos votos após contragolpe puxado por Babu.
No quinto Paredão, Marcelo foi eliminado em disputa contra Samira e Solange Couto, encerrando sua trajetória na casa.
Além das eliminações por voto, dois participantes deixaram o programa por decisão própria ou da produção.
O BBB 26 já registra três expulsões, o maior número em uma única edição.
Na TV aberta, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável conforme a grade.
No Globoplay, assinantes acompanham câmeras exclusivas e conteúdos extras do reality.