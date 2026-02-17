Quem foi eliminado do BBB 26 no Paredão de hoje?

O mais novo eliminado do Big Brother Brasil 2026 foi definido nesta terça-feira, 17. Em um Paredão triplo entre Samira, Marcelo e Solange Couto, foi Marcelo quem recebeu a maioria dos votos do público e deixou a casa.

Com 68,56% dos votos, o pipoca é o quinto eliminado da edição.

A votação ficou aberta desde domingo, 8 de fevereiro, e seguiu o modelo misto adotado nesta temporada, que combina voto único e voto da torcida.

Como foi a formação do 5º Paredão?

O quinto Paredão foi formado no domingo, quando o Líder Jonas indicou Marcelo diretamente à berlinda.

Na votação da casa, Jordana recebeu 10 votos e Samira, três, tornando-se as mais votadas da semana.

Além delas, Alberto, Breno e Solange Couto já estavam emparedados por não chegarem a um consenso durante o Bloco do Paredão.

Estavam imunes o Líder Jonas e Chaiany, imunizada pelo Anjo Gabriela.

Justificativa do Líder

Jonas afirmou que indicou Marcelo por conta dos embates entre os dois no jogo. O Líder também declarou que considera o brother falso.

Como a casa votou

Confira os votos da semana:

Samira votou em Jordana

Chaiany votou em Jordana

Milena votou em Jordana

Marcelo votou em Jordana

Maxiane votou em Samira

Breno votou em Jordana

Solange Couto votou em Jordana

Leandro votou em Jordana

Ana Paula votou em Jordana

Jordana votou em Samira

Babu Santana votou em Jordana

Gabriela votou em Babu Santana

Juliano Floss votou em Jordana

Marciele votou em Samira

Com 10 votos, Jordana foi a mais votada. Samira recebeu três votos.

Prova Bate-Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto.

A dinâmica foi dividida em três etapas. Nas duas primeiras fases, os participantes precisaram demonstrar concentração e memória.

Na fase final, três recipientes garantiram a permanência de Alberto, Breno e Jordana.

Com isso, o Paredão definitivo foi formado por Marcelo, Solange Couto e Samira.

Como funcionou a votação?

A votação é feita exclusivamente pelo gshow e exige login com Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema é dividido em dois formatos. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e representa 30% da média final.

A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois modelos.

Edição marcada por expulsões

O BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality.

Recentemente, Edilson “Capetinha” foi expulso após um episódio de agressão dentro da casa.

Onde assistir ao BBB 26

Na TV aberta, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras da casa.