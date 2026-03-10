Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem já foi eliminado do programa?

Sete participantes foram eliminados pelo voto popular, enquanto três foram expulsos e dois desistiram

BBB 26: Babu é o eliminado no oitavo paredão (Globo/Divulgação)

BBB 26: Babu é o eliminado no oitavo paredão (Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 23h56.

O Big Brother Brasil 2026 avança para mais uma semana repleta de mudanças e de tensões no jogo. Com a eliminação de Babu Santana no oitavo Paredão, com 68,62% dos votos, o reality já contabiliza sete eliminações por voto popular, além de desistências e três expulsões — número recorde na história do programa.

Quem já foi eliminado por voto

Até o momento, cinco participantes deixaram o programa por decisão do público:

Aline Campos

A primeira eliminada da edição saiu no Paredão de estreia. Aline se envolveu em embate com Ana Paula Renault e foi emparedada por Marcelo após o Big Fone.

Matheus

Na segunda semana, Matheus foi eliminado após indicação de Babu Santana. O brother foi alvo de críticas internas sobre comportamento e articulação no jogo.

Brigido

Na terceira semana, Brigido disputou a permanência contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Indicado pela casa e sem direito à Prova Bate-Volta, ele deixou a competição.

yt thumbnail

Sarah

Na quarta semana, Sarah tornou-se a primeira veterana eliminada. Ela enfrentou Babu Santana e Sol Vega e saiu com 69,13% dos votos após contragolpe puxado por Babu.

Marcelo

No quinto Paredão, Marcelo foi eliminado em disputa contra Samira e Solange Couto, encerrando sua trajetória na casa.

Maxiane

No sexto Paredão, Maxiane deu adeus ao jogo após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda, com 63,21% dos votos. 

Quem já desistiu do BBB 26?

Além das eliminações por voto, dois participantes deixaram o programa por decisão própria ou da produção.

  • Pedro desistiu do reality após um episódio de assédio sexual contra Jordana.
  • Henri Castelli foi desligado pela produção após dois episódios de convulsão dentro da casa.
yt thumbnail

Quem já foi expulso?

O BBB 26 já registra três expulsões, o maior número em uma única edição.

  • Paulo Augusto foi expulso na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida pelo Big Fone.
  • Sol Vega deixou o programa na quarta-feira, 11 de fevereiro, após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão na cozinha.
  • Edilson “Capetinha” também foi expulso após um episódio de agressão contra o brother Leandro, ou "Boneco".
yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

 

 

 

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem foi eliminado?

BBB 26: Babu Santana é o eliminado do programa; veja a porcentagem

BBB 26: mesmo já tendo sido candidato, Cowboy critica Ana Paula por 'política'

BBB 26: Jordana detona Chaiany em discussão: 'Não sabe jogar'

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem foi eliminado?

Brasil

Moraes autoriza visita de assessor do governo Trump a Bolsonaro na Papudinha

Mundo

Irã pretende bloquear exportação de petróleo e EUA ameaça intensificar ataques no 11º dia de guerra

Mercados

Cury acelera no fim de 2025: lucro sobe 57% e vendas passam de R$ 1,5 bi