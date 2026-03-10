BBB 26: quem já foi eliminado do programa?

BBB 26: Babu é o eliminado no oitavo paredão (Globo/Divulgação)
Publicado em 10 de março de 2026 às 23h56.
O Big Brother Brasil 2026 avança para mais uma semana repleta de mudanças e de tensões no jogo. Com a eliminação de Babu Santana no oitavo Paredão, com 68,62% dos votos, o reality já contabiliza sete eliminações por voto popular, além de desistências e três expulsões — número recorde na história do programa.
Até o momento, cinco participantes deixaram o programa por decisão do público:
A primeira eliminada da edição saiu no Paredão de estreia. Aline se envolveu em embate com Ana Paula Renault e foi emparedada por Marcelo após o Big Fone.
Na segunda semana, Matheus foi eliminado após indicação de Babu Santana. O brother foi alvo de críticas internas sobre comportamento e articulação no jogo.
Na terceira semana, Brigido disputou a permanência contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Indicado pela casa e sem direito à Prova Bate-Volta, ele deixou a competição.
Na quarta semana, Sarah tornou-se a primeira veterana eliminada. Ela enfrentou Babu Santana e Sol Vega e saiu com 69,13% dos votos após contragolpe puxado por Babu.
No quinto Paredão, Marcelo foi eliminado em disputa contra Samira e Solange Couto, encerrando sua trajetória na casa.
No sexto Paredão, Maxiane deu adeus ao jogo após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda, com 63,21% dos votos.
Além das eliminações por voto, dois participantes deixaram o programa por decisão própria ou da produção.
O BBB 26 já registra três expulsões, o maior número em uma única edição.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.