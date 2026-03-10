BBB 26: quem já foi eliminado do programa?

O Big Brother Brasil 2026 avança para mais uma semana repleta de mudanças e de tensões no jogo. Com a eliminação de Babu Santana no oitavo Paredão, com 68,62% dos votos, o reality já contabiliza sete eliminações por voto popular, além de desistências e três expulsões — número recorde na história do programa.

Quem já foi eliminado por voto

Até o momento, cinco participantes deixaram o programa por decisão do público:

Aline Campos

A primeira eliminada da edição saiu no Paredão de estreia. Aline se envolveu em embate com Ana Paula Renault e foi emparedada por Marcelo após o Big Fone.

Matheus

Na segunda semana, Matheus foi eliminado após indicação de Babu Santana. O brother foi alvo de críticas internas sobre comportamento e articulação no jogo.

Brigido

Na terceira semana, Brigido disputou a permanência contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Indicado pela casa e sem direito à Prova Bate-Volta, ele deixou a competição.

Sarah

Na quarta semana, Sarah tornou-se a primeira veterana eliminada. Ela enfrentou Babu Santana e Sol Vega e saiu com 69,13% dos votos após contragolpe puxado por Babu.

Marcelo

No quinto Paredão, Marcelo foi eliminado em disputa contra Samira e Solange Couto, encerrando sua trajetória na casa.

Maxiane

No sexto Paredão, Maxiane deu adeus ao jogo após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda, com 63,21% dos votos.

Quem já desistiu do BBB 26?

Além das eliminações por voto, dois participantes deixaram o programa por decisão própria ou da produção.

Pedro desistiu do reality após um episódio de assédio sexual contra Jordana .

desistiu do reality após um episódio de assédio sexual contra . Henri Castelli foi desligado pela produção após dois episódios de convulsão dentro da casa.

Quem já foi expulso?

O BBB 26 já registra três expulsões, o maior número em uma única edição.

Paulo Augusto foi expulso na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida pelo Big Fone.

foi expulso na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar durante a corrida pelo Big Fone. Sol Vega deixou o programa na quarta-feira, 11 de fevereiro, após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão na cozinha.

deixou o programa na quarta-feira, 11 de fevereiro, após agredir durante uma discussão na cozinha. Edilson “Capetinha” também foi expulso após um episódio de agressão contra o brother Leandro, ou "Boneco".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.