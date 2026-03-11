Pop

BBB 26: quem foi eliminado do programa ontem?

Babu Santana foi o mais votado pelo público e deixou o programa após encarar Milena e Chaiany no Paredão

BBB 26: Babu foi o oitavo eliminado da edição (Reprodução/Gshow /Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de março de 2026 às 05h00.

O oitavo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido na noite da última terça-feira, 10. O eliminado da vez foi Babu Santana. Ele recebeu 68,62% dos votos, enquanto Milena e Chaiany, que também disputavam o Paredão, receberam 30,91% e 0,47% respectivamente.

Paredão

O oitavo Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 8. Os Líderes Jonas e Cowboy indicaram Milena, enquanto a casa votou em Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany. Babu já estava no Paredão, indicado pelo Anjo e pelo Monstro

Quem já foi eliminado?

Além de Babu, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo e Maxiane. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

