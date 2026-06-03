Irã e Estados Unidos trocam acusações após ataques a navios e bases militares

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quarta-feira, 3, que atacou um navio dos Estados Unidos em resposta a uma ação militar americana contra um petroleiro iraniano nas proximidades do Estreito de Ormuz.

Segundo comunicado divulgado pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, um petroleiro iraniano foi atingido na noite de terça-feira por um projétil americano, que danificou sua sala de máquinas.

Em resposta, Teerã afirmou ter lançado mísseis navais contra o navio Panaya, descrito pelo regime iraniano como uma embarcação ligada aos Estados Unidos e a Israel.

EUA confirmam ataque a navio-tanque e alvo militar iraniano

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) confirmou que realizou um ataque contra a sala de máquinas de um navio-tanque com bandeira de Botsuana que seguia em direção à ilha de Kharg, principal terminal petrolífero do Irã.

Segundo os militares americanos, a embarcação ignorou repetidos alertas dentro da área sujeita ao bloqueio marítimo imposto pelos EUA.

A Guarda Revolucionária também acusou Washington de atacar uma torre de comunicações localizada na ilha iraniana de Qeshm. O Centcom confirmou a ofensiva e afirmou que o alvo era uma estação de controle militar usada pelo Irã.

De acordo com os Estados Unidos, a ação ocorreu após o lançamento de mísseis balísticos iranianos contra países vizinhos, incluindo Kuwait e Bahrein. Nenhum dos projéteis atingiu os alvos.

Irã afirma ter atacado base americana no Bahrein

O Irã declarou ainda que respondeu ao ataque em Qeshm com lançamentos de mísseis e drones contra uma base aérea americana em um país da região e contra o quartel-general da Quinta Frota dos EUA, localizado no Bahrein.

O Centcom negou que suas instalações tenham sido atingidas.

*Com EFE