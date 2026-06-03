Como o Colégio Apoio uniu robótica, yoga para atingir 94% de aprovação no vestibular

O debate sobre a eficácia do Novo Ensino Médio e a preparação para os vestibulares mais concorridos do país costuma ficar preso a um dilema: de um lado, escolas focadas no bem-estar e no protagonismo do aluno; do outro, cursinhos tradicionais focados em exaustivas maratonas de memorização.

No Recife, contudo, uma instituição de 42 anos de história vem provando que o segredo do sucesso acadêmico está justamente na fusão dessas duas visões.

O Colégio Apoio, fundado na década de 1980 com a missão de romper com as amarras da educação tradicional, colhe os frutos de uma proposta pedagógica inovadora.

A primeira turma a concluir o ciclo sob o novo modelo pedagógico da instituição atingiu a expressiva marca de 94% de aprovação nos vestibulares — incluindo vagas disputadas na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Não é sobre apenas passar na universidade, é passar naquilo que faz sentido para o projeto de vida do estudante", explica Daniela Sobral, vice-diretora pedagógica do Colégio Apoio.

Segundo ela, a excelência cognitiva só é alcançada quando o aluno é enxergado como um sujeito inteiro.

O ecossistema da aprovação: da sala dinâmica às aulas de yoga

A estrutura física e a rotina do Ensino Médio no Apoio revelam o distanciamento do modelo convencional de ensino.

Até a segunda série, os estudantes não se sentam em carteiras enfileiradas olhando para a nuca uns dos outros; as salas são dinâmicas e organizadas em grupos de trabalho.

O conteúdo programático exigido pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pelos principais concursos é diluído em metodologias ativas de resolução de problemas cotidianos.

Para sustentar a pressão natural que envolve o ano do vestibular, o colégio desenvolveu duas frentes de suporte contínuo para a terceira série:

Processo de mentoria semanal: Um professor mentor reúne-se semanalmente com os grupos para auxiliá-los na organização autônoma do tempo, técnicas de estudo e cumprimento de metas, estimulando o protagonismo juvenil.

Aulas de yoga e respiração: Uma vez por semana, os alunos trocam as apostilas por técnicas de relaxamento, postura e respiração consciente. O objetivo é oferecer ferramentas práticas para o gerenciamento da ansiedade, garantindo que o estudante chegue ao momento da prova em seu eixo de equilíbrio emocional.

Robótica além do código e a parceria com a UFPE

A inovação no Apoio não é recente. Ainda na era analógica dos anos 1980 e 1990, a escola já investia em projetos de robótica.

Hoje, a disciplina consolidou-se como uma das grandes marcas da instituição, mas sob uma perspectiva diferente da maioria das escolas de tecnologia: a robótica entra na grade como linguagem e expressão de pensamento crítico, e não apenas como técnica de programação.

Essa abordagem interdisciplinar rendeu ao colégio o terceiro lugar nacional na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) na categoria artística. Os estudantes desenvolveram projetos que uniram a engenharia de automação às artes visuais, ao teatro e à música — vertentes que recebem investimentos pesados na matriz curricular da escola.

Paralelamente, o espírito empreendedor é estimulado por meio do projeto Jovem Empreendedor, desenvolvido em parceria direta com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Sob o guarda-chuva do projeto de vida, os alunos vivenciam a jornada real de uma startup: identificam dores de mercado, mapeiam personas de consumidores, constroem planilhas financeiras e desenvolvem produtos próprios.

A experiência extrapola os muros escolares e culmina em eventos abertos em praças públicas da cidade, onde os jovens testam seus modelos de negócio e vendem suas criações à comunidade local.