Saiba como funcionará a primeira universidade indígena do Brasil

Primeira Instituição de Ensino Superior do País com ênfase nos ensinamentos e saberes ancestrais, a Universidade Federal Indígena (Unind) será inaugurada entre os dias 15 e 19 de junho deste ano.

Segundo o governo, a instituição de ensino é fruto de uma negociação a nível nacional aberta ainda em 2024, quando dois grupos do Ministério da Educação fizeram estudos técnicos e análises de viabilidade, que duraram mais de um ano. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, essa articulação também compreendeu 20 seminários estaduais e encontros nos seis biomas brasileiros, com representação de 236 povos indígenas oriundos de 26 estados

Como forma de garantir o respeito às tradições, os cargos de governança, como Reitor e Vice-Reitor serão obrigatoriamente ocupados por docentes indígenas. Assim como os alunos que serão, majoritariamente, pertencentes a povos tradicionais ou descendentes de tribos indígenas.

Ainda segundo o MPI, a proposta pedagógica foi construída coletivamente por consulta a representantes de centenas de povos, garantindo que não haja hierarquia entre o saber científico acadêmico e a sabedoria tradicional do chão da aldeia.

Entre as áreas de graduação estão:

formação de professores;

gestão educacional;

saúde coletiva indígen;

e gestão territorial e ambiental.

De acordo com o projeto, a universidade tem como função social garantir o direito ao conhecimento e a participação plena dos povos indígenas na sociedade, combatendo a segregação histórica e o paradigma da tutela.

“A estratégia para proteger os alunos envolve o fortalecimento da autoridade epistemológica indígena, reafirmando que seus conhecimentos são ciência e não crenças inferiores. Além disso, docentes e estrutura de gestão contam com presenças indígenas para impor a ausência de preconceitos”, descreveu a assessoria de imprensa do ministério em resposta ao contato da reportagem da Esfera Brasil.

A sede da Unind será em Brasília, onde, no passado, foi o prédio da antiga Universidade dos Correios. Ainda segundo o governo, com um eventual sucesso no campus na capital federal, o modelo tende a ser repetido em outros estados, a fim de respeitar as realidades e especificidades dos territórios originários que ainda serão estabelecidos.