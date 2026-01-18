BBB 26: que horas começa o programa hoje?

A primeira semana do BBB 26 termina com a formação do Paredão neste domingo, 18. Com o Fantástico encerrando mais cedo, o reality começará às 22h40. Além de ser o primeiro Paredão da edição, este domingo ficou ainda mais decisivo após a desistência de Pedro.

Até o momento, Ana Paula e Aline Campos já estão na berlinda. A primeira atendeu ao Big Fone e foi automaticamente emparedada. Aline foi puxada no contragolpe.

Na sexta-feira, Alberto Cowboy, líder da semana, indicou cinco nomes à sua mira: Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane. No sábado, Jonas venceu a prova do Anjo e garantirá a imunidade a um dos colegas.

Durante o programa de domingo, acontecerá a votação da casa e a prova Bate e Volta. Disputam essa prova o indicado pelo líder, o mais votado pela casa e o emparedado pelo Big Fone. Um deles escapa da votação popular.

O resultado será anunciado na próxima terça-feira, 20.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB começa às 22h40 hoje.

Onde assistir ao BBB 26?

O BBB 26 é transmitido na TV aberta pela Globo e no Globoplay.

Voto único mais forte

No BBB 26, o Voto Único, ou seja, por CPF, valerá 70% enquanto o Voto da Torcida valerá apenas 30% na média geral.

Um dos motivos para a mudança pode ter sido causada pela polêmica na final do BBB 25, em que Guilherme Vilar venceu Renata Saldanha no Voto Único, mas perdeu na média geral, que combina esse formato com o voto ilimitado.