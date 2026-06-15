O papel dos conselhos na transição das empresas para a inteligência artificial

Imagine uma cena na reunião de conselho. O CEO apresenta a estratégia de inteligência artificial da companhia. Um conselheiro experiente, com bom trânsito de mercado e muitos anos em posições estratégicas e relevantes, faz uma pergunta que parece sofisticada e que, vista de perto, denuncia que ele entendeu o assunto pela leitura do fim de semana. O CEO responde com cuidado. A sala segue. Ninguém diz nada. Algo importante acabou de acontecer, e ninguém sabe direito como nomear.

Um perfil de atuação que funcionou por trinta anos está deixando de funcionar. A Boston Consulting Group publicou, em maio, o estudo Split Decisions, com 351 CEOs e 274 conselheiros de companhias com receita acima de 100 milhões de dólares. O estudo revelou que 60% dos CEOs concordam que o conselho está apressando a transformação de IA.

Entre os conselheiros que se declaram inseguros sobre o próprio domínio de IA, apenas 20% acham que a empresa está no ritmo certo. Os outros 80% se dividem entre quem acha que está lenta demais e quem acha que está inconsistente. Quem reconhece que não domina o tema é, em proporção esmagadora, quem mais pressiona por velocidade.

Por que a experiência atrapalha em momentos de inflexão

A intuição estratégica do conselheiro experiente foi construída com tempo. Décadas de leitura de mercado, de transações conduzidas, de ciclos econômicos atravessados. Esse repertório é o que justifica a cadeira, e na maior parte das decisões continua sendo o ativo mais valioso da sala.

A dificuldade aparece quando o repertório opera no automático em uma transição que não se parece com as anteriores. O conselheiro experiente lê o tema de IA comparando com a chegada da internet nos anos noventa, com a digitalização dos anos dois mil, com a migração para a nuvem da década passada. Cada uma dessas ondas deu sinais reconhecíveis, seguiu ciclos previsíveis de exagero e consolidação, e premiou a paciência estratégica de quem já tinha visto o filme. O instinto formado por essas experiências diz para esperar, qualificar, exigir tese clara de retorno. É um bom instinto para muitas transições. Não necessariamente para esta.

Há um segundo problema, mais sutil. Conselhos foram desenhados para decidir sobre situações em que se conhece o conjunto de resultados possíveis, mesmo que cada um tenha probabilidade incerta. Comitês de auditoria, matrizes de risco, planos de contingência. Tudo isso pressupõe que o terreno seja mapeável.

A IA empurra muitas decisões para fora desse terreno. Ninguém sabe ao certo qual a velocidade de aprimoramento das ferramentas nos próximos dois anos, quais funções deixarão de existir, qual o retorno real de iniciativas aprovadas hoje. Conselhos que tentam decidir essas questões com o instrumental de sempre produzem um de dois sintomas. Paralisia, porque a conta não fecha. Ou aceleração ansiosa, porque a falta de conta gera medo de ficar para trás. O dado da BCG sobre os conselheiros menos confiantes serem os mais pressionados por velocidade ganha sentido aqui. A pressa, nesses casos, não vem de convicção. Vem do desconforto de não saber decidir com as ferramentas que se tem.

A pergunta estratégica que o conselho precisa fazer

Antes de discutir velocidade de adoção, orçamento para IA ou contratação de talento técnico, há uma pergunta que antecede todas as outras. Em qual situação a empresa está, diante do que a IA está fazendo com o seu setor? Há, pelo menos, três respostas possíveis, e cada uma pede uma decisão diferente.

A primeira situação é de salto. Empresa que pode usar IA para encurtar distâncias estruturais que sempre teve em relação a concorrentes maiores. Companhias médias quase sempre carregaram três limitações herdadas. Acesso difícil a talento de ponta, equipes pequenas em áreas de suporte como jurídico, financeiro e atendimento, e velocidade lenta para desenvolver e lançar produto. IA reduz essas três distâncias de uma vez. Uma empresa de duzentos funcionários com IA bem implementada opera hoje, em várias funções, com capacidade próxima à de uma de dois mil sem IA. Para essa empresa, IA não é tema de eficiência. É chance de mudar de patamar, e a janela existe enquanto os concorrentes maiores ainda não alcançaram. A pergunta de conselho aqui não é se vale investir. É se a empresa está investindo na velocidade que o tamanho da janela exige.

A segunda situação é de erosão. Empresas que construíram sua posição em cima de barreiras que IA agora derruba. Empresas de serviços, agências de design, pequenas softwarehouses, escritórios de advocacia que vivem de trabalho repetitivo, contabilidade padronizada, atendimento ao cliente em primeira camada. Todas essas atividades estavam protegidas por algum tipo de barreira de entrada, fosse escala, fosse conhecimento técnico raro, fosse tempo de execução. Hoje, várias dessas atividades estão sendo feitas por estruturas pequenas com IA bem orquestrada. Uma equipe de cinco pessoas faz, em uma semana, o que antes pedia time de cinquenta. Para essas empresas, a ameaça competitiva mudou de endereço. Não vem mais do concorrente do mesmo porte. Vem de um entrante muito menor, que faz a mesma coisa por uma fração do custo. Conselhos dessas companhias precisam estar discutindo o que a empresa vende, para quem vende, e por que o cliente continuaria comprando. Não estão. Continuam discutindo plano de eficiência, que é uma resposta certa para uma pergunta que saiu da pauta.

A terceira situação é a de melhoria incremental. Setores em que IA traz melhoria, mas não muda a estrutura da competição. Todos os concorrentes vão implementar, ninguém vai ganhar vantagem duradoura, e o benefício vai chegar ao cliente final via preço. Aqui o trabalho de conselho é manter a cabeça fria. IA entra como melhoria contínua, não como reinvenção do negócio. A armadilha é gastar energia estratégica desproporcional ao impacto real, o que acontece com frequência porque o conselho está nervoso com manchetes. Disciplina, nesse caso, vale mais do que ambição.

As três situações pedem decisões qualitativamente diferentes. Velocidade agressiva e tolerância a erro na primeira. Repensar produto, cliente e proposta de valor na segunda. Disciplina operacional sem ruído narrativo na terceira. Um conselho que não consegue identificar com clareza em qual situação a sua empresa está vai produzir, com boa-fé e bom método, decisões que servem para outra empresa.

Por que as ferramentas tradicionais não respondem a essa pergunta

As ferramentas que conselhos usam há décadas foram desenhadas para responder a perguntas diferentes das que estão sendo feitas agora. A análise SWOT presume um ambiente competitivo estável o suficiente para que forças e fraquezas tenham significado duradouro. As cinco forças de Porter foram pensadas para setores com fronteiras claras, em que se sabe quem é concorrente, quem é fornecedor e quem é entrante potencial. Quando uma empresa de software passa a competir com consultoria, e uma plataforma de IA passa a competir com agência de publicidade, essa moldura entra em sofrimento. Análise de cenários precisa que os cenários sejam imagináveis no horizonte de planejamento, e a velocidade atual tem tornado cenários obsoletos antes do final do ciclo. Avaliação de investimento por fluxo de caixa descontado presume previsibilidade que, em vários setores, deixou de existir.

As ferramentas seguem servindo para boa parte das decisões que o conselho continua tomando, em mercados que ainda funcionam pela lógica que as criou. Para a pergunta sobre IA, elas devolvem uma resposta para outra pergunta, com método correto e vocabulário familiar. O conselheiro experiente pode passar por esse desencaixe sem reparar.

O conselho que serve bem à empresa neste momento precisa fazer duas coisas. Aprender a formular perguntas que as ferramentas herdadas não respondem. E aceitar que algumas dessas perguntas vão exigir julgamento sob incerteza, sem o conforto dos métodos existentes.

O básico

O básico do conselho neste momento é menos prescritivo do que costumava ser. É saber em qual situação a empresa está, entre salto, erosão ou melhoria incremental.

A função do conselho é proteger e habilitar o futuro. Quando o futuro passa a depender de um terreno que o conselho não pisou, a forma de protegê-lo muda. Começa por admitir que parte do trabalho de conselho hoje é, em si, reaprender o que significa fazer trabalho de conselho, agora diante de um cenário sem precedentes e que exige um novo ciclo de aprendizado.