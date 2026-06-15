Esporte

Fase de grupos copa 2026

Tiago Splitter deve ser o novo técnico do Chicago Bulls, diz mídia dos EUA

Na temporada, Chicago teve uma das piores defesas da liga, permitindo 121,5 pontos por jogo

Splitter, pivô brasileiro de 2,11 m, atuou por sete temporadas na NBA, defendendo San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers (Jean Catuffe/Getty Images)

Splitter, pivô brasileiro de 2,11 m, atuou por sete temporadas na NBA, defendendo San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers (Jean Catuffe/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 17h47.

O Chicago Bulls já teria definido seu próximo técnico. De acordo com diversos relatos da mídia norte-americana, a franquia está finalizando um acordo com o brasileiro Tiago Splitter.

Contratado como assistente em junho do ano passado, Splitter assumiu interinamente o comando do Portland Trail Blazers após a prisão de Chauncey Billups. Sob sua liderança, Portland voltou aos playoffs pela primeira vez em cinco anos. Ele iria substituir no Chicago Billy Donovan, que deixou o cargo pouco depois do fim da temporada.

Os Bulls chegaram a conversar com Donovan sobre um possível retorno, mas o treinador optou por se afastar em vez de trabalhar com a nova diretoria.

Temporada decepcionante

Na temporada, Chicago teve uma das piores defesas da liga, permitindo 121,5 pontos por jogo — a 28ª marca da NBA. A equipe terminou com campanha de 31 vitórias e 51 derrotas, ficando fora dos playoffs pelo quarto ano consecutivo.

Pelo staff do time de Illinois, Bryson Graham foi contratado em 4 de maio como vice-presidente executivo de operações de basquete. Já Stephen Mervis e Acie Law IV passaram a integrar a reformulada diretoria no dia 19 de maio.

O Chicago Bulls fez história nos anos 90 ao conseguir dois tricampeonatos com a geração de Michael Jordan, Scottie Pippen e cia. O feito não foi repetido desde então. O Bulls é um dos times mais populares no Brasil e, até hoje, foi a única franquia que nunca mudou de símbolo, o tradicional touro vermelho, desde sua fundação, em 1966.

Perfil de Splitter

Splitter, pivô brasileiro de 2,11 m, atuou por sete temporadas na NBA, defendendo San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers antes de se aposentar oficialmente em 2018. Ele foi campeão da NBA em 2014 com os Spurs.

Antes de retornar à liga como técnico, trabalhou por uma temporada como treinador principal do Paris Basketball, na principal liga francesa, após passagem como assistente no Houston Rockets.

Desde a chegada dessas lideranças, a única participação de Chicago nos playoffs aconteceu na temporada 2021-22, quando a equipe terminou em sexto lugar na Conferência Leste (46-36), sendo eliminada pelo Milwaukee Bucks na primeira rodada. Nos três anos seguintes, os Bulls caíram no torneio classificatório do Play-In disputado no SoFi.

Acompanhe tudo sobre:NBA

Mais de Esporte

Egito assusta Bélgica, mas gol contra muda jogo nesta segunda-feira, 15

Lamine Yamal é o jogador mais valioso do mundo — e jogou apenas 20 minutos hoje

Espanha empatou com Cabo Verde. Isso é bom para o Brasil?

Quem correu mais pelo Brasil na estreia da Copa do Mundo?

Mais na Exame

Esporte

Egito assusta Bélgica, mas gol contra muda jogo nesta segunda-feira, 15

Mercados

Petróleo derruba Petrobras e Ibovespa; dólar fecha em leve alta a R$ 5,06

Líderes Extraordinários

O papel dos conselhos na transição das empresas para a inteligência artificial

Carreira

Na era da IA, fazer horas extras não vai salvar seu emprego, afirmam especialistas