Tiago Splitter deve ser o novo técnico do Chicago Bulls, diz mídia dos EUA

O Chicago Bulls já teria definido seu próximo técnico. De acordo com diversos relatos da mídia norte-americana, a franquia está finalizando um acordo com o brasileiro Tiago Splitter.

Contratado como assistente em junho do ano passado, Splitter assumiu interinamente o comando do Portland Trail Blazers após a prisão de Chauncey Billups. Sob sua liderança, Portland voltou aos playoffs pela primeira vez em cinco anos. Ele iria substituir no Chicago Billy Donovan, que deixou o cargo pouco depois do fim da temporada.

Os Bulls chegaram a conversar com Donovan sobre um possível retorno, mas o treinador optou por se afastar em vez de trabalhar com a nova diretoria.

Temporada decepcionante

Na temporada, Chicago teve uma das piores defesas da liga, permitindo 121,5 pontos por jogo — a 28ª marca da NBA. A equipe terminou com campanha de 31 vitórias e 51 derrotas, ficando fora dos playoffs pelo quarto ano consecutivo.

Pelo staff do time de Illinois, Bryson Graham foi contratado em 4 de maio como vice-presidente executivo de operações de basquete. Já Stephen Mervis e Acie Law IV passaram a integrar a reformulada diretoria no dia 19 de maio.

O Chicago Bulls fez história nos anos 90 ao conseguir dois tricampeonatos com a geração de Michael Jordan, Scottie Pippen e cia. O feito não foi repetido desde então. O Bulls é um dos times mais populares no Brasil e, até hoje, foi a única franquia que nunca mudou de símbolo, o tradicional touro vermelho, desde sua fundação, em 1966.

Perfil de Splitter

Splitter, pivô brasileiro de 2,11 m, atuou por sete temporadas na NBA, defendendo San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers antes de se aposentar oficialmente em 2018. Ele foi campeão da NBA em 2014 com os Spurs.

Antes de retornar à liga como técnico, trabalhou por uma temporada como treinador principal do Paris Basketball, na principal liga francesa, após passagem como assistente no Houston Rockets.

Desde a chegada dessas lideranças, a única participação de Chicago nos playoffs aconteceu na temporada 2021-22, quando a equipe terminou em sexto lugar na Conferência Leste (46-36), sendo eliminada pelo Milwaukee Bucks na primeira rodada. Nos três anos seguintes, os Bulls caíram no torneio classificatório do Play-In disputado no SoFi.