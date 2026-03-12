Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Líder

Edição dessa quinta-feira vai reiniciar o jogo, entregar mais uma liderança e dividir a casa em VIP e Xepa

BBB 26: Nona prova do líder será nessa quinta-feira (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 12 de março de 2026 às 05h18.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa quinta-feira deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a nona Prova do Líder da temporada. Jonas e Cowboy deixam o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

Quem já foi Líder no BBB 26?

Com o jogo já na metade, alguns brothers já subiram ao posto mais alto da semana, e foram eles:

  • Alberto Cowboy;
  • Babu Santana;
  • Maxiane;
  • Jonas;
  • Jonas;
  • Jonas;
  • Samira;
  • Alberto e Jonas.
Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

