BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Líder

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa quinta-feira deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a nona Prova do Líder da temporada. Jonas e Cowboy deixam o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

Quem já foi Líder no BBB 26?

Com o jogo já na metade, alguns brothers já subiram ao posto mais alto da semana, e foram eles:

Alberto Cowboy;

Babu Santana;

Maxiane;

Jonas;

Samira;

Alberto e Jonas.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.