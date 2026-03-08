BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo deve começar por volta das 22h45.

Formação de Paredão

A edição desse domingo vai formar mais um Paredão no programa. Jonas e Alberto, os Líderes da semana, vão indicar um brother direto para a berlinda. A casa vai indicar mais um, que terá direito a um contragolpe. O Anjo e o Monstro vão indicar mais um participante, mas, se não chegarem a um consenso, os dois vão para o Paredão.

A Prova Bate e Volta terá três ou quarto participantes (exceto o mandado pelo Líder) e um ou dois se salvarão da berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.