Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Alberto e Jonas vencem a Prova do Líder

Dupla venceu os últimos concorrentes, Breno e Leandro, e são os líderes da semana no BBB 26

BBB 26: prova durou mais de 14 horas (Reprodução/Gshow)

BBB 26: prova durou mais de 14 horas (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 14h00.

Após mais de 14 horas de resistência, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach vencem a Prova do Líder em duplas.

Como foi a prova?

Um dos integrantes da dupla ficaria em uma extremidade do Provódromo, mantendo um botão pressionado continuamente. O dispositivo é bastante sensível, o que exigiu atenção constante durante toda a prova.

Enquanto isso, o parceiro permanece do outro lado segurando uma barra responsável por equilibrar um prato, que inicialmente estaria vazio. Na parte inferior da estrutura existe um imã que não pode tocar o chão em nenhum momento. Se o imã encostasse no solo, a dupla seria imediatamente eliminada da disputa.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Eliminados

Veja a ordem das duplas eliminadas durante a prova:

  • Ana Paula e Milena
  • Chaiany e Gabriela
  • Babu e Solange
  • Juliano e Samira
  • Marciele e Jordana
  • Breno e Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: cachorro de Samira vira sucesso nas redes e supera brother eliminado

BBB 26: que horas começa o programa?

'Bridgerton': mistério da nova Lady Whistledown na 4ª temporada

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura 11 horas

Mais na Exame

Mercados

Petróleo Brent ultrapassa US$ 90 com escalada tensão no Oriente Médio

Inteligência Artificial

ChatGPT 5.2 já está entre nós — e aqui estão as tarefas em que ele se destacou

ESG

Novo luxo não é trocar de endereço: brasileiros transformam a casa em um ativo de longevidade

Um conteúdo Bússola

Como instituições financeiras podem entender melhor seu consumidor