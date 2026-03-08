Quem está no Paredão do BBB 26? Babu é indicado por Milena e Jonas

Os participantes do Big Brother Brasil Milena e Jonas decidiram em comum acordo, indicar Babu Santana ao oitavo Paredão do BBB 26.

A escolha foi definida durante o programa ao vivo deste sábado, 7, após uma dinâmica que obrigou os dois participantes a chegarem a um consenso dentro do confessionário.

A decisão ocorreu porque Milena é o Anjo da semana e Jonas cumpre o Castigo do Monstro, além de ser o Líder da rodada. Durante a transmissão, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que, por ser líder, Jonas está imune e, por consequência, Milena também não poderia ser emparedada na dinâmica. Com isso, os dois precisavam obrigatoriamente escolher um nome para a berlinda.

Segundo a regra anunciada por Tadeu, caso não houvesse acordo inicial, os dois seriam indicados ao paredão. No entanto, como o líder não pode ser emparedado, a dupla foi informada de que teria de permanecer no confessionário até chegar a uma decisão.

Durante a conversa, alguns nomes foram considerados, entre eles Solange Couto, Boneco e Jordana. Apesar das possibilidades levantadas, Babu Santana acabou se tornando a principal opção entre os dois participantes.

“Se a gente precisa entrar em um consenso, é o Babu”, afirmou Jonas ao comunicar a decisão. Milena confirmou o voto na sequência.

Após definirem o indicado, os dois retornaram à sala da casa, onde Tadeu Schmidt anunciou oficialmente o nome escolhido para os demais participantes.

Dinâmica da Semana: domingo de Paredão e prova bate e volta

Além do indicado por Milena e Jonas, o oitavo Paredão ainda terá o voto dos líderes da semana, o participante mais votado pela casa e um contragolpe do mais votado. Todos, exceto o indicado pelos líderes, disputam a prova Bate e Volta.

A dinâmica da semana prevê: