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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa do Líder'

Edição dessa quarta-feira vai mostrar os desdobramentos de mais uma eliminação e a Festa do Líder Alberto Cowboy

BBB 26: Brother vai comemorar sua quarta liderança com uma festa especial nessa quarta-feira (Globo/Manoella Mello)

BBB 26: Brother vai comemorar sua quarta liderança com uma festa especial nessa quarta-feira (Globo/Manoella Mello)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de março de 2026 às 06h19.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.

Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Festa do Líder

A edição desta quarta-feira, 25, vai mostrar a festa de Alberto Cowboy

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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