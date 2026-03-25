BBB 26: Ana Paula Renault elogia atitude de Jonas após eliminação

Redação Exame
Publicado em 25 de março de 2026 às 19h49.
A eliminação de Jonas Sulzbach no Big Brother Brasil 26 continua gerando repercussão fora da casa. Um dos comentários que chamou atenção foi o de Ana Paula Renault, que elogiou a postura do brother após deixar o programa.
Segundo Ana Paula, a forma como Jonas conduziu sua saída foi digna e respeitosa. Ela destacou que o comportamento do participante demonstrou maturidade em um momento que costuma ser carregado de emoção.
"Ele olhou pra gente. Eu olhei pra ele e falei: 'Boa sorte, sucesso'", destaca Ana Paula. Já Milena disse que não teve coragem de interagir diretamente com o brother: "Eu falei 'boa sorte' de cabeça baixa, não tive coragem de levantar a cabeça e falar", revela.
E a Ana Paula GIGANTE dizendo boa sorte pro Jonas várias vezes e desejando que dê tudo certo pic.twitter.com/0CDKOXalbe
— Bruna Albino 🧙🏼♀️ (@BruuhAlbino) March 25, 2026
Por outro lado, Samira, também aliada de Ana Paula, confessou que deu um abraço de despedida no brother.
Ana Paula afirmou que considerou a atitude “louvável”, reforçando que nem todos conseguem lidar com a eliminação da mesma maneira. Para ela, Jonas soube manter a elegância mesmo diante da frustração de deixar o jogo.
Durante a manhã dessa quarta-feira, 25, programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, o agora ex-brother comentou que admira a sister como jogadora, além de achá-la inteligente e muito bonita.
Jonas Sulzbach foi eliminado do BBB 26 na noite da última terça-feira, 24. O brother enfrentou Juliano e Gabriela no paredão e saiu com 53,48% dos votos. O veterano ganhou quatro Provas do Líder e duas Provas do Anjo, sendo um dos participantes que mais teve destaque na edição.
