Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Ana Paula Renault elogia atitude de Jonas após eliminação

Participante ressaltou a maturidade e o equilíbrio emocional demonstrados pelo brother no momento de sua despedida do reality

BBB 26: Para Ana Paula, comportamento de Jonas foi digno e respeitoso (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Publicado em 25 de março de 2026 às 19h49.

A eliminação de Jonas Sulzbach no Big Brother Brasil 26 continua gerando repercussão fora da casa. Um dos comentários que chamou atenção foi o de Ana Paula Renault, que elogiou a postura do brother após deixar o programa.

Sister admirou atitude do eliminado

Segundo Ana Paula, a forma como Jonas conduziu sua saída foi digna e respeitosa. Ela destacou que o comportamento do participante demonstrou maturidade em um momento que costuma ser carregado de emoção.

"Ele olhou pra gente. Eu olhei pra ele e falei: 'Boa sorte, sucesso'", destaca Ana Paula. Já Milena disse que não teve coragem de interagir diretamente com o brother: "Eu falei 'boa sorte' de cabeça baixa, não tive coragem de levantar a cabeça e falar", revela.

Por outro lado, Samira, também aliada de Ana Paula, confessou que deu um abraço de despedida no brother.

Ana Paula afirmou que considerou a atitude “louvável”, reforçando que nem todos conseguem lidar com a eliminação da mesma maneira. Para ela, Jonas soube manter a elegância mesmo diante da frustração de deixar o jogo.

Brother falou sobre ela aqui fora

Durante a manhã dessa quarta-feira, 25, programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, o agora ex-brother comentou que admira a sister como jogadora, além de achá-la inteligente e muito bonita.

Fim da participação no BBB 26

Jonas Sulzbach foi eliminado do BBB 26 na noite da última terça-feira, 24. O brother enfrentou Juliano e Gabriela no paredão e saiu com 53,48% dos votos. O veterano ganhou quatro Provas do Líder e duas Provas do Anjo, sendo um dos participantes que mais teve destaque na edição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Adam Sandler estrela em novo filme inesperado da Netflix

Pop Mart cresce 184% em 2025 e aposta em Labubu com tema da Copa do Mundo

'Harry Potter e a Pedra Filosofal': confira o primeiro trailer da série da HBO

'Homem-Aranha': trailer é o 1º da história a bater 1 bilhão de visualizações

Mais na Exame

Brasil

STF aprova limite de penduricalhos a 35% do salário de ministros da Corte

Pop

Adam Sandler estrela em novo filme inesperado da Netflix

Mundo

Montadoras chinesas crescem na América Latina, África e Ásia

ESG

Re.green vence primeiro leilão federal de restauração florestal com créditos de carbono