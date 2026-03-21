BBB 26: Alberto Cowboy perde favoritismo — e rival dispara

A disputa pelo prêmio do BBB 26 ganhou novo desenho na enquete do Votalhada, que mede a preferência do público sobre quem deve vencer o reality. O destaque da vez é a queda de Alberto Cowboy, que recuou de mais de 12% para 6,90%.
O movimento altera a configuração do pódio e reduz o peso do terceiro colocado na corrida. Com isso, a disputa pelo topo fica ainda mais concentrada.
Na liderança, Ana Paula amplia vantagem e atinge 55,58%, acima dos cerca de 52% da semana anterior. O crescimento reforça a posição isolada na preferência do público.
Jonas Sulzbach aparece em segundo lugar com 27,32%. O participante avançou em relação aos cerca de 22% anteriores e segue como principal perseguidor.
Top 3 concentra preferência
A diferença entre os dois primeiros colocados e o restante aumenta. A queda de Cowboy reduz a competitividade direta no topo e amplia a distância para os demais participantes.
No grupo intermediário, não há mudanças estruturais. Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) permanecem próximas.
Confira o top 12, segundo o Votalhada
1º - Ana Paula – 55,58%
2º - Jonas Sulzbach – 27,32%
3º - Alberto Cowboy – 6,90%
4º - Chaiany – 2,74%
5º - Milena – 2,29%
6º - Jordana – 2,00%
7º - Juliano Floss – 1,20%
8º - Samira – 0,63%
9º - Marciele – 0,52%
10º - Leandro – 0,38%
11º - Solange – 0,24%
12º - Gabriela – 0,21%