BBB 26: Alberto Cowboy perde favoritismo — e rival dispara

A disputa pelo prêmio do BBB 26 ganhou novo desenho na enquete do Votalhada, que mede a preferência do público sobre quem deve vencer o reality. O destaque da vez é a queda de Alberto Cowboy, que recuou de mais de 12% para 6,90%.

O movimento altera a configuração do pódio e reduz o peso do terceiro colocado na corrida. Com isso, a disputa pelo topo fica ainda mais concentrada.

Na liderança, Ana Paula amplia vantagem e atinge 55,58%, acima dos cerca de 52% da semana anterior. O crescimento reforça a posição isolada na preferência do público.

Jonas Sulzbach aparece em segundo lugar com 27,32%. O participante avançou em relação aos cerca de 22% anteriores e segue como principal perseguidor.

Top 3 concentra preferência

A diferença entre os dois primeiros colocados e o restante aumenta. A queda de Cowboy reduz a competitividade direta no topo e amplia a distância para os demais participantes.

No grupo intermediário, não há mudanças estruturais. Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) permanecem próximas.