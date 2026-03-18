BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa do Líder'

BBB 26: Brother vai comemorar sua terceira liderança com uma festa especial nessa quarta-feira
Redação Exame
Publicado em 18 de março de 2026 às 06h20.
O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.
Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.
A edição desta quarta-feira, 18, vai mostrar a festa de Alberto Cowboy.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.