Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa do Líder'

Edição dessa quarta-feira vai mostrar os desdobramentos de mais uma eliminação e a Festa do Líder Alberto Cowboy

BBB 26: Brother vai comemorar sua terceira liderança com uma festa especial nessa quarta-feira

BBB 26: Brother vai comemorar sua terceira liderança com uma festa especial nessa quarta-feira

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h20.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.

Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Festa do Líder

A edição desta quarta-feira, 18, vai mostrar a festa de Alberto Cowboy

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Posso levar água ao Lollapalooza 2026? Veja regras sobre entrada com garrafas no festival

Quando começa o outono no Brasil em 2026? Veja data e previsão do tempo

'Homem-Aranha': veja a ordem cronológica completa dos filmes

Quem já saiu do BBB 26 desde o começo da temporada?

Mais na Exame

Ciência

Como 'Luas sem Sol' podem ter condições para a vida como conhecemos

Pop

Posso levar água ao Lollapalooza 2026? Veja regras sobre entrada com garrafas no festival

Mundo

Como funcionam os seguros de navios de petróleo em caso de guerra?

Brasil

'Queremos aprovar PNE no Senado ainda em março', diz Tabata Amaral