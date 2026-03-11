Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa do Líder'

Edição dessa quarta-feira vai mostrar tudo o que aconteceu após a eliminação do dia anterior e a festa dos líderes Jonas e Cowboy

BBB 26: Primeira Festa do Líder em dupla será nessa quarta-feira (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de março de 2026 às 06h45.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.

Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Festa do Líder

A edição desta quarta-feira, 28, vai mostrar a festa de Jonas Sulzbach e de Alberto Cowboy, líderes em dupla.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

