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Que horas começa o BBB 26? Hoje tem eliminação, Prova do líder e Paredão

Edição deste domingo, 29, vai eliminar um brother durante a tarde e realizar mais uma Prova do Líder a noite

BBB 26: Brother vai ser eliminado na hora do almoço (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: Brother vai ser eliminado na hora do almoço (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 06h00.

A TV Globo decidiu alterar a programação do próximo domingo para fortalecer a estreia do programa “Em Família com Eliana”. Como parte da estratégia, a formação do Paredão do BBB 26 será exibida em um horário incomum, durante a tarde, antes da nova atração da apresentadora.

Eliminação no almoço

Tradicionalmente exibida à noite, a eliminação do reality irá ao ar às 13h50, no horário do almoço de muitas famílias no Brasil. Já a noite, com um a menos, o programa vai começar depois do Fantástico e vai reiniciar o jogo, realizando mais uma Prova do Líder

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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