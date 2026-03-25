BBB 26 muda programação e vai eliminar um participante durante a tarde

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente em modo turbo e promete uma sequência de dias intensos dentro da casa. A mudança, anunciada por Tadeu Schmidt nessa terça-feira, 24, reduz o tempo entre provas, formação de paredão e eliminação, deixando o jogo mais rápido e estratégico.

Dinâmica da semana

A semana já começa com uma Prova do Líder diferente. A disputa, que será nessa quinta-feira, 25, vai ser dividida em duas etapas, com uma fase eliminatória durante o dia e a grande final acontecendo ao vivo.

Na sexta-feira, 27, acontece a Prova do Anjo, mas com uma mudança importante. O vencedor será autoimune, ou seja, não poderá ser indicado ao paredão. Além disso, o tradicional “presente do Anjo” foi retirado, reduzindo o poder estratégico dessa vitória.

No mesmo dia, o paredão será formado sem grandes intervalos. O Líder indica um participante diretamente, enquanto a casa vota e define os outros dois emparedados. O resultado é um paredão triplo formado de maneira mais direta, sem etapas extras.

Outra mudança relevante é o fim da Prova Bate e Volta. Com isso, quem for indicado ao paredão não terá mais uma chance de escapar, o que aumenta o peso de cada decisão dentro da casa.

O domingo, 29, também terá um formato diferente. A eliminação acontece em um programa exibido à tarde. Depois disso, ainda no mesmo dia, um novo ciclo começa com outra Prova do Líder e a formação de mais um paredão à noite.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.