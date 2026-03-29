Quem vai sair do BBB 26? Enquete aponta que brother não deve escapar da eliminação

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. Neste domingo, 29, o público decide quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Estão na berlinda Alberto Cowboy, Jordana e Leandro.

O que dizem as enquetes?

Levantamento atualizado neste sábado, 29, às 8h30, indica um cenário de disputa concentrada entre dois participantes.

Segundo enquetes compiladas pelo site Votalhada, Alberto Cowboy aparece como o mais votado para sair, com 53,13% na estimativa final. Leandro surge na segunda posição, com 39,86%, enquanto Jordana tem apenas 7,10% e não aparenta correr risco de eliminação.

Quem deve sair no paredão de hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Alberto Cowboy 42,42% x Jordana 8,82% x Leandro 48,76%

Alberto Cowboy 42,42% x Jordana 8,82% x YouTube: Alberto Cowboy 43,61% x Jordana 7,09% x Leandro 49,75%

Alberto Cowboy 43,61% x Jordana 7,09% x Twitter: Alberto Cowboy 66,26% x Jordana 3,84% x Leandro 29,91%

x Jordana 3,84% x Leandro 29,91% Instagram: Alberto Cowboy 63,31% x Jordana 8,19% x Leandro 28,50%

x Jordana 8,19% x Leandro 28,50% Média (voto único + torcida): Alberto Cowboy 57,73% x Jordana 6,37% x Leandro 36,05%

x Jordana 6,37% x Leandro 36,05% Estimativa Votalhada (30%/70%): Alberto Cowboy 53,13% x Jordana 7,10% x Leandro 39,86%

Os dados mostram um contraste entre plataformas. Enquanto Leandro lidera em votos de torcida (sites e YouTube), Alberto Cowboy domina nas redes sociais e no voto único por CPF — que tem maior peso na votação oficial.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e representa 30% da média final.

A definição do eliminado ocorre a partir da média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.