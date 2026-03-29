Quem vai sair do BBB 26? Enquete aponta que brother não deve escapar da eliminação

Alberto, Jordana e Leandro estão no Paredão (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 29 de março de 2026 às 09h17.
Última atualização em 29 de março de 2026 às 09h43.
O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. Neste domingo, 29, o público decide quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Estão na berlinda Alberto Cowboy, Jordana e Leandro.
Levantamento atualizado neste sábado, 29, às 8h30, indica um cenário de disputa concentrada entre dois participantes.
Segundo enquetes compiladas pelo site Votalhada, Alberto Cowboy aparece como o mais votado para sair, com 53,13% na estimativa final. Leandro surge na segunda posição, com 39,86%, enquanto Jordana tem apenas 7,10% e não aparenta correr risco de eliminação.
Os dados mostram um contraste entre plataformas. Enquanto Leandro lidera em votos de torcida (sites e YouTube), Alberto Cowboy domina nas redes sociais e no voto único por CPF — que tem maior peso na votação oficial.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e representa 30% da média final.
A definição do eliminado ocorre a partir da média ponderada entre os dois formatos.
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.