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BBB 26: Prova do Líder muda de dia e será ao vivo nesta quarta, 1º de abril

Programa entra em novo ciclo acelerado e define o próximo Líder em prova exibida ao vivo nesta quarta-feira, 1º de abril

BBB 26: disputa pela liderança ganha novo dia no modo turbo (Divulgação/Gshow /Divulgação)

BBB 26: disputa pela liderança ganha novo dia no modo turbo (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 17h27.

A dinâmica do Big Brother Brasil 26 passou por mais uma mudança importante no modo turbo. A próxima Prova do Líder será realizada nesta quarta-feira, 1º de abril, durante o programa ao vivo.

Mudança no cronograma

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de terça-feira, 31, logo após a eliminação de Solange Couto. Segundo o apresentador, a alteração faz parte de um ajuste na agenda da semana.

“Amanhã a gente vai ter Prova do Líder ao vivo”, explicou durante a transmissão.

Mudança acontece após eliminação

A nova disputa pela liderança acontece imediatamente após a saída de Solange Couto, que deixou o reality como a 11ª eliminada da temporada.

Com isso, o jogo reinicia mais um ciclo sem pausa, mantendo o ritmo acelerado que tem marcado a reta atual do programa.

Onde assistir ao BBB?

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No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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