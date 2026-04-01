BBB 26: por que a rejeição de Solange Couto foi tão grande?

A eliminação de Solange Couto no Big Brother Brasil 26, na última terça-feira, 31, entrou para a história do reality.

Com 94,17% dos votos, a atriz registrou a maior rejeição da temporada, em um resultado que não surpreendeu quem acompanha a reta final do jogo.

Mas o número expressivo não veio do nada. Ele é resultado de uma combinação de fatores que, somados, praticamente selaram o destino da participante no programa.

Rivalidade com favorita já pesava contra

Desde que rompeu alianças e passou a mirar Ana Paula Renault, Solange entrou em um terreno perigoso dentro do jogo.

Ana Paula já era apontada como uma das favoritas do público, com torcida consolidada e forte presença nas redes. Isso fez com que qualquer adversário direto dela automaticamente enfrentasse resistência fora da casa.

Na prática, Solange passou a ocupar o papel de antagonista. E, no BBB, esse tipo de posição costuma cobrar um preço alto quando o público já escolheu seu lado.

Falas polêmicas e desgaste acumulado

Ao longo das semanas, a imagem de Solange também foi sendo desgastada por atitudes e declarações vistas como problemáticas. A participante já vinha sendo criticada por comentários considerados ofensivos e por mudanças constantes de posicionamento no jogo, o que gerou desconfiança tanto dentro quanto fora da casa.

Esse acúmulo de episódios negativos criou um cenário em que ela já entrava fragilizada em qualquer Paredão.

Briga com Ana Paula foi o ponto de virada

Se havia alguma chance de a rejeição ser menor, ela praticamente desapareceu após a discussão mais pesada com Ana Paula.

Durante o conflito, Solange fez falas consideradas pelo público "extremamente ofensivas" incluindo menções à mãe da rival, já falecida.

Esse episódio virou o grande combustível para a rejeição. A partir dali, a mobilização contra ela cresceu rapidamente.

Nas redes, fãs do programa passaram a defender sua eliminação com força máxima, transformando o Paredão em uma espécie de resposta direta ao ocorrido.

Rejeição alta era inevitável, mas poderia ser menor

Mesmo sem a briga, o cenário já não era favorável para Solange. Como rival direta de uma participante considerada favorita, sua saída já era vista como provável.

No entanto, em uma temporada em que as rejeições não são expressivas, o índice poderia ter sido menor se o episódio com Ana Paula não tivesse acontecido.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.