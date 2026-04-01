BBB 26: veja quem segue no 'top 9' após eliminação de Solange Couto

BBB 26: Disputa afunila e aumenta a pressão sobre os confinados restantes (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 1 de abril de 2026 às 18h31.
O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na reta final após a eliminação de Solange Couto. Com a saída da sister, o reality agora conta com apenas nove participantes na disputa pelo prêmio milionário.
Seguem no jogo Samira, Juliano, Ana Paula, Milena, Gabriela, Chaiany, Marciele, Jordana e Leandro. O grupo forma o chamado top 9 da edição, fase em que cada decisão pode ser determinante para o desfecho do programa.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.