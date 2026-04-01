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BBB 26: veja quem segue no 'top 9' após eliminação de Solange Couto

Lista de sobreviventes mostra equilíbrio entre alianças e rivais na fase decisiva

BBB 26: Disputa afunila e aumenta a pressão sobre os confinados restantes (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Disputa afunila e aumenta a pressão sobre os confinados restantes (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 18h31.

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na reta final após a eliminação de Solange Couto. Com a saída da sister, o reality agora conta com apenas nove participantes na disputa pelo prêmio milionário.

Quem está no 'top 9'?

Seguem no jogo Samira, Juliano, Ana Paula, Milena, Gabriela, Chaiany, Marciele, Jordana e Leandro. O grupo forma o chamado top 9 da edição, fase em que cada decisão pode ser determinante para o desfecho do programa.

Ana Paula Renault BBB

Ana Paula Renault é top 9 do BBB 26 (TV Globo/Reprodução)

Milena é top 9 do BBB 26 (Gshow/Divulgação)

Samira é a nova Líder / Reprodução TV Globo

Samira é a top 9 do BBB 26 (TV Globo)

Juliano Floss

Juliano Floss é top 9 do BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Chaiany

Chaiany é top 9 do BBB 26 (Manoella Melo/Globo/Divulgação)

Jordana do BBB 26

Jordana é top 9 do BBB 26 (Globo/Manoella Mello)

Gabriela BBB 26 / Reprodução TV Globo

Gabriela é top 9 do BBB 26 (TV Globo)

Marciele do BBB 26

Marciele é top 9 do BBB 26

Leandro boneco é top 9 no BBB 26

Leandro boneco é top 9 no BBB 26 (Globo/Manoella Mello)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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