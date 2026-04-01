BBB 26: veja quem segue no 'top 9' após eliminação de Solange Couto

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na reta final após a eliminação de Solange Couto. Com a saída da sister, o reality agora conta com apenas nove participantes na disputa pelo prêmio milionário.

Quem está no 'top 9'?

Seguem no jogo Samira, Juliano, Ana Paula, Milena, Gabriela, Chaiany, Marciele, Jordana e Leandro. O grupo forma o chamado top 9 da edição, fase em que cada decisão pode ser determinante para o desfecho do programa.

Ana Paula Renault é top 9 do BBB 26 (TV Globo/Reprodução)

Milena é top 9 do BBB 26 (Gshow/Divulgação)

Samira é a top 9 do BBB 26 (TV Globo)

Juliano Floss é top 9 do BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Chaiany é top 9 do BBB 26 (Manoella Melo/Globo/Divulgação)

Jordana é top 9 do BBB 26 (Globo/Manoella Mello)

Gabriela é top 9 do BBB 26 (TV Globo)

Marciele é top 9 do BBB 26

Leandro boneco é top 9 no BBB 26 (Globo/Manoella Mello)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.