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Villarreal x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e horário

O histórico do confronto é equilibrado. Duelo vai definir quem fica em 3º e 4º na classificação final

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 24 de maio de 2026 às 05h46.

Villarreal e Atlético de Madrid se enfrentam no domingo, no Estádio de la Cerámica, pela 38ª rodada da La Liga, em confronto direto que definirá quem encerra a temporada na terceira e na quarta colocação.

As duas equipes chegam empatadas com 69 pontos após campanhas idênticas de 21 vitórias, seis empates e dez derrotas, além de saldo de gols igual, de +22. O critério de desempate é o confronto direto, e o Atlético de Madrid leva vantagem por ter vencido o jogo do primeiro turno por 2 a 0, no Wanda Metropolitano. Com isso, um empate garante a terceira posição ao time comandado por Diego Simeone.

Histórico

O histórico do confronto é equilibrado. Em 49 partidas, o Atlético soma 17 vitórias, contra 16 do Villarreal, além de 16 empates. Nos últimos dez encontros, o equilíbrio se mantém, com quatro vitórias para cada lado e dois empates.

A partida terá transmissão ao vivo às 16h (horário de Brasília), pelo canal Disney+.

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