BBB 26: quem vai ficar de fora do Top 10? Veja o que mostram as enquetes

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. No próximo domingo, 29, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Jordana, Alberto Cowboy e Leandro Boneco.

A eliminação acontece no período da tarde, por volta das 14h55. À noite, no programa ao vivo, os participantes disputam a Prova do Líder e montam um novo Paredão.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas pelo Votalhada hoje apontam que Alberto Cowboy deve ser o eliminado deste domingo, 29, ficando fora do Top 10 do BBB 26.

O resultado significaria que tanto Jonas quanto Alberto não vão ganhar os apartamentos da MRV, prêmio dado aos vencedores da Prova do Líder que também alcançam o Top 10 do programa.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Alberto 38,52% x Jordana 10,35% x Leandro 51,13%

Alberto 38,52% x Jordana 10,35% x YouTube: Alberto 43,83% x Jordana 7,09% x Leandro 49,30%

Alberto 43,83% x Jordana 7,09% x Twitter: Alberto 66,15% x Jordana 3,86% x Leandro 29,98%

x Jordana 3,86% x Leandro 29,98% Instagram: Alberto 63,94% x Jordana 8,19% x Leandro 35,72%

x Jordana 8,19% x Leandro 35,72% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Alberto 57,97% x Jordana 7,57% x Leandro 40,34%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.