BBB 26: quem vai ficar de fora do Top 10? Veja o que mostram as enquetes

Redação Exame
Publicado em 28 de março de 2026 às 10h22.
O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. No próximo domingo, 29, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Jordana, Alberto Cowboy e Leandro Boneco.
A eliminação acontece no período da tarde, por volta das 14h55. À noite, no programa ao vivo, os participantes disputam a Prova do Líder e montam um novo Paredão.
Pesquisas divulgadas pelo Votalhada hoje apontam que Alberto Cowboy deve ser o eliminado deste domingo, 29, ficando fora do Top 10 do BBB 26.
O resultado significaria que tanto Jonas quanto Alberto não vão ganhar os apartamentos da MRV, prêmio dado aos vencedores da Prova do Líder que também alcançam o Top 10 do programa.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.