Papa Leão XIV reúne 1,2 milhão de pessoas em procissão de Corpus Christi em Madri

O papa Leão XIV participou neste domingo, 7, da procissão de Corpus Christi pelas ruas de Madri, reunindo mais de 1,2 milhão de pessoas na capital espanhola. A celebração foi um dos principais eventos da visita do pontífice à Espanha, que seguirá até 12 de junho com compromissos em Barcelona e nas Ilhas Canárias.

Após a missa realizada na praça de Cibeles, a hóstia consagrada foi colocada em um ostensório histórico de 1943, pertencente à Catedral de Almudena. Em seguida, Leão XIV conduziu a procissão pelas ruas centrais da cidade, caminhando sob um pálio, tradição que o pontífice retomou no ano passado durante as celebrações de Corpus Christi em Roma.

O percurso de cerca de 700 metros passou pela rua de Alcalá, que foi decorada com tapetes florais produzidos pela Associação de Tapeteiros de Corpus Christi de Ponteareas. Ao todo, foram utilizados mais de 30 mil cravos, principalmente nas cores branca e amarela, em referência à bandeira do Vaticano.

Os tapetes exibiam símbolos da tradição cristã, como a Hóstia Sagrada e as Chaves de São Pedro. Durante toda a procissão, pétalas de flores foram lançadas sobre o trajeto, enquanto sinos de igrejas próximas tocavam em homenagem à passagem do pontífice.

A celebração foi acompanhada por um coro e uma orquestra com cerca de 400 integrantes. Ao final do percurso, Leão XIV retornou ao altar montado na praça de Cibeles, onde realizou uma nova oração, incensou o Santíssimo Sacramento e concedeu a bênção aos fiéis.

O forte calor marcou a cerimônia ao ar livre. Garrafas de água, sombrinhas e até pedaços de papelão foram distribuídos para ajudar os participantes a enfrentar as altas temperaturas.

A visita representa a primeira viagem de um papa a Madri desde a passagem de Bento XVI pela cidade durante a Jornada Mundial da Juventude, realizada há 15 anos.