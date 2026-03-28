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Cowboy, Jordana ou Leandro? Enquete mostra quem deve sair do BBB 26 amanhã

Neste domingo, 29, o público irá eliminar mais um participante da casa mais vigiada do Brasil

BBB 26: Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão no paredão (Gshow/Globo/Divulgação)

BBB 26: Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão no paredão (Gshow/Globo/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 28 de março de 2026 às 20h18.

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O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 11º paredão. Neste domingo, 29, o público decide quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Estão na berlinda Alberto Cowboy, Jordana e Leandro.

O que dizem as enquetes?

Levantamento atualizado neste sábado, 28, às 18h, indica um cenário de disputa concentrada entre dois participantes.

Segundo enquetes compiladas pelo site Votalhada, Alberto Cowboy aparece como o mais votado para sair, com 53,28% na estimativa final. Leandro surge na segunda posição, com 39,83%, enquanto Jordana tem apenas 6,97% e não aparenta correr risco de eliminação.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Alberto Cowboy 42,55% x Jordana 8,33% x Leandro 49,12%
  • YouTube: Alberto Cowboy 43,65% x Jordana 7,09% x Leandro 49,60%
  • Twitter: Alberto Cowboy 66,29% x Jordana 3,85% x Leandro 29,87%
  • Instagram: Alberto Cowboy 63,69% x Jordana 8,25% x Leandro 28,06%
  • Média (voto único + torcida): Alberto Cowboy 57,87% x Jordana 6,39% x Leandro 35,84%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Alberto Cowboy 53,28% x Jordana 6,97% x Leandro 39,83%

Os dados mostram um contraste entre plataformas. Enquanto Leandro lidera em votos de torcida (sites e YouTube), Alberto Cowboy domina nas redes sociais e no voto único por CPF — que tem maior peso na votação oficial.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e representa 30% da média final.

A definição do eliminado ocorre a partir da média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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