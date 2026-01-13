Invest

BBB 26: só na poupança, prêmio de R$ 5,4 milhões rende R$ 28 mil por mês

Com os juros no atual patamar, prêmio quase triplica de valor em 10 anos, a depender da aplicação: veja simulações

BBB26: prêmio é o maior da história (Reprodução)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17h56.

O Big Brother Brasil (BBB) 2026 começou e, com a estreia, veio o anúncio do maior prêmio da história: R$ 5,44 milhões. Entretanto, o valor poderá aumentar, já que o montante não ficará parado. Com o rendimento dos 100 dias do programa em um cofrinho do Mercado Pago, que rende 120% do CDI, o prêmio pode chegar a R$ 5.63 milhões.

Com esse valor, é possível realizar inúmeros investimentos e viver de uma bolada de renda passiva. “É possível estruturar diferentes estratégias de investimento, combinando geração de renda, preservação patrimonial e potencial de valorização ao longo do tempo”, diz Heber Ricardo Bobeck, assessor de Investimentos da Mhydas Planejamento Financeiro.

  • Se aplicado em um mesmo investimento que rende 120% do CDI, por mês, esse valor renderia R$ 60,39 mil bruto e R$ 46,8 mil líquido (descontando o IR de 22,5%);
  • Por ano, renderia R$ 734,7 mil bruto e R$ 606,1 líquido (descontando o IR de 17,5%);
  • Em 10 anos, renderia R$ 7,35 milhões bruto e R$ 6,24 milhões líquido (descontando o IR de 15%).

Mesmo na aplicação mais conservadora,  a poupança, que rende muito menos que o CDI, o valor do prêmio do BBB renderia R$ 27,95 mil por mês, R$ 340,12 por ano e R$ 3,4 milhões em 10 anos.

O que dá para fazer com o prêmio?

Henrique Soares, planejador financeiro CFP pela Planejar, comenta que com um prêmio desse tamanho, o vencedor consegue realizar sonhos grandes, como comprar um apartamento à vista em uma boa região, viajar com conforto e ainda manter uma parte relevante do patrimônio investida.

“É um valor que pode mudar completamente o padrão de vida do vencedor, desde que ele não transforme o prêmio em um custo fixo alto”, diz.

Uma das estratégias mais tradicionais envolve o mercado imobiliário residencial. De acordo com Bobek, o montante seria suficiente para a compra de cerca de 10 apartamentos de padrão médio, capazes de gerar aproximadamente R$ 30 mil por mês em aluguel, além do ganho adicional com a valorização dos imóveis ao longo dos anos.

Outra possibilidade está no segmento corporativo. O prêmio permitiria adquirir cinco salas comerciais, com potencial de renda mensal estimada em R$ 55 mil, somada à valorização do ativo imobiliário. Esse tipo de investimento, porém, costuma exigir maior atenção ao ciclo econômico e à vacância.

No campo, o dinheiro também abre portas. O assessor calcula que seria possível comprar cerca de 150 hectares para agricultura ou pecuária, com retorno aproximado de R$ 150 mil por ano em arrendamento, além da valorização da terra.

“Entre os ativos alternativos, ilhas particulares no Brasil têm valores a partir de R$ 3 milhões, mas, em geral, não geram renda passiva, a menos que sejam exploradas comercialmente para turismo”, aponta.

Entretanto, Soares alerta:

“Apesar de ser um prêmio muito alto, ele ainda tem limites quando o assunto é estilo de vida. Alguns itens associados ao universo dos ultra-ricos, como comprar uma ilha, manter estruturas muito caras ou ter ativos com custos elevados e recorrentes, normalmente exigem um patrimônio bem maior, além de despesas de manutenção, impostos e logística que podem consumir uma parcela relevante da renda ao longo do tempo.”

Já a compra de duas lanchas de luxo de entrada é possível com esse montante, porém trata-se de um ativo que tende a se desvalorizar com o tempo e não gera renda passiva consistente, apesar de poder render cerca de R$ 10 mil por dia em locação, o retorno depende de uma operação profissional estruturada.

“De forma geral, um portfólio bem estruturado em imóveis pode sustentar duas a três gerações, garantindo um padrão de vida médio-alto, com renda mensal em torno de R$ 30 mil, desde que o patrimônio seja preservado e bem administrado”, conclui.

Segundo ele, considerando investimentos diversificados, é possível alcançar uma renda passiva anual próxima de R$ 500 mil, equilibrando segurança, previsibilidade e crescimento patrimonial.

