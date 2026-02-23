BBB 26: o que aconteceu com o pai de Ana Paula Renault?

O nome de Gerardo Renault voltou ao centro do Big Brother Brasil 2026 após discussão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy. O participante citou o pai da jornalista durante um embate no confinamento.

Após a confusão no programa, a equipe da jornalista afirmou que o pai é um “assunto extremamente delicado” e declarou que Gerardo está bem e orgulhoso da trajetória da filha no reality.

Dentro da casa, Ana Paula relatou que decidiu participar do BBB 26 por insistência do pai, que enfrentou problemas de saúde no final do ano passado. Em conversa com aliados, afirmou que, no Réveillon, ele estava “praticamente morto”, o que quase a fez desistir do confinamento.

Quem é Geraldo Renault?

Gerardo tornou-se vereador de Belo Horizonte em 1951. Entre 1967 e 1979, foi deputado estadual de Minas Gerais.

De 1979 a 1983, exerceu mandato como deputado federal. Nos dois cargos legislativos, foi eleito pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de apoio à ditadura militar.

Aos 96 anos, ele segue em atividade. Desde 1991, é presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, cargo para o qual foi eleito naquele ano.

Ana Paula é filha de Gerardo com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em 1998 após um acidente de carro. À época, a participante tinha 17 anos.

