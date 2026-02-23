Quem vai sair do BBB 26? Diferença aumenta — mas enquete mostra cenário apertado

O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 22, Maxiane, Milena e Chaiany foram confirmados na berlinda após Cowboy se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 23, apontam a participante que deve sair na terça-feira, 24. Uma delas, no entanto, não tem motivos para se preocupar, com menos de 2,09% de votos consolidados, segundo o Votalhada.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para Samira e Solange.

Desde a divulgação dos primeiros resultados consolidados, à 01h desta segunda-feira, os números se mantém semelhantes. Maxiane e Milena continuam disputando o apreço do público, com Maxiane mantendo uma rejeição, em geral, 10% maior que a de Milena.

Com 5,9 milhões de votos contabilizados, veja o resultado consolidado das últimas pesquisas do Votalhada, divulgado na manhã desta segunda-feira, 23:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Chaiany 0,94% x Maxiane 47,18% x Milena 51,88%

Chaiany 0,94% x Maxiane 47,18% x YouTube: Chaiany 4,83% x Maxiane 53,58 % x Milena 42,74%

Chaiany 4,83% x % x Milena 42,74% Twitter: Chaiany 6,11% x Maxiane 67,09% x Milena 26,8%

Chaiany 6,11% x x Milena 26,8% Instagram : Chaiany 1,85% x Maxiane 64,15 % x Milena 34%

: Chaiany 1,85% x % x Milena 34% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Chaiany 2,09% x Maxiane 54,53% x Milena 43,40%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.