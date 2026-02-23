BBB 26: enquete aponta saída de sister polêmica — mas jogo pode virar

Chaiany, Maxiane e Milena estão no Paredão (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07h44.
Última atualização em 23 de fevereiro de 2026 às 07h47.
O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 22, Maxiane, Milena e Chaiany foram confirmados na berlinda após Cowboy se safar no Bate e Volta.
Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 23, apontam o participante que deve sair na terça-feira, 24.
As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.
O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para Samira e Solange.
Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 23:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.