BBB 26: nova enquete mostra disputa acirrada entre brothers no Paredão

Enquetes mostram as intenções de votos e indicam quem está mais perto de deixar a casa

Paredão BBB: Babu, Sarah e Sol disputam a permanência na casa. (Reprodução Tv Globo)

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12h40.

O Big Brother Brasil 26 chega nesta terça-feira, 10, à noite, à definição do seu quarto Paredão, o primeiro formado exclusivamente por participantes veteranos. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam a permanência na casa.

A votação é para eliminar, e enquetes divulgadas ao longo desta terça-feira apontam uma liderança de Sarah nas intenções de voto, enquanto Babu aparece em segundo lugar e Sol Vega mantém rejeição bem menor.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do site Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas reúnem enquetes de sites e redes sociais como Twitter, YouTube e Instagram, e costumam antecipar a tendência do resultado.

O voto é para eliminar. Assim, as maiores porcentagens indicam quem tem mais chances de deixar o programa. Na atualização mais recente, Sarah lidera com folga, seguida por Babu, enquanto Sol aparece com rejeição inferior a 10%.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas às 12h desta terça-feira, 10 de fevereiro:

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites: Babu 44,96% x Sarah 49,65% x Sol Vega 5,39%
  • YouTube: Babu 41,24% x Sarah 48,12% x Sol Vega 10,64%
  • Twitter: Babu 25,47% x Sarah 65,95% x Sol Vega 8,59%
  • Instagram: Babu 23,13% x Sarah 69,33% x Sol Vega 7,53%
  • Dados consolidados (média proporcional): Babu 35,46% x Sarah 57,39% x Sol Vega 7,15%

Na comparação com a atualização anterior, Sarah manteve a liderança, enquanto Babu avançou levemente nas intenções de voto. Sol Vega segue como a menos rejeitada do trio.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias depois da novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes podem acompanhar o BBB 26 com acesso a câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

