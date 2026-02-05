Pop

BBB 26: quem venceu a prova do Líder?

Jonas vence a prova e assume a liderança da semana no BBB 26

BBB 26: Jonas sai vitorioso e vira o novo Líder da casa (Globo/ Fábio Rocha)

BBB 26: Jonas sai vitorioso e vira o novo Líder da casa (Globo/ Fábio Rocha)

Da Redação
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 23h13.

Última atualização em 5 de fevereiro de 2026 às 23h15.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 29, e consagrou Jonas Sulzbach como a nova Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Primeira fase

Os participantes foram organizados em duas baterias. A primeira teve dez pessoas, enquanto a segunda teve nove. Cada um acessa as cabines de acordo com a numeração dos coletes.

A divisão ficou assim:

Coletes brancos:

  • Leandro
  • Solange Couto
  • Gabriela
  • Edilson
  • Marcelo
  • Jonas Sulzbach
  • Sol Vega
  • Ana Paula Renault
  • Milena
  • Juliano Floss

Coletes pretos:

  • Maxiane
  • Babu Santana
  • Chaiany
  • Breno
  • Marciele
  • Sarah Andrade
  • Jordana
  • Alberto Cowboy
  • Samira

Semifinal

Garantiram vaga na semifinal Jonas, Sol Vega, Marciele e Chaiany. Os quatro brothers precisaram pegar três cubos específicos. Os dois mais rápidos que colocarem os itens nos nichos e apertarem o botão avançariam para a final.

Final

Se classificaram para a disputa final Jonas e Marciele. Quem levou a melhor no duelo final foi Jonas. 

Com a vitória, Jonas terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas
  • Sol Vega
  • Sarah Andrade
  • Edilson
  • Alberto Cowboy
  • Gabriela
  • Maxiane

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Breno
  • Ana Paula
  • Juliano Floss
  • Babu Santana
  • Samira
  • Marciele
  • Jordana
  • Milena
  • Chaiany
  • Solange Couto
  • Marcelo

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

