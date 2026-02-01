BBB 26: líder Maxiane decide quem vai indicar ao Paredão neste domingo

Líder Maxiane diz estar '100%' certa da indicação ao Paredão deste domingo, 1º (Manoella Mello/Globo)
A líder da semana do BBB 26, Maxiane, reforçou sua indicação ao Paredão deste domingo, 1º. Em conversa com Marciele, ela diz que pretende mandar Ana Paula para a berlinda, justificando a decisão pelo comportamento da rival durante uma discussão recente.
Segundo a pernambucana, Ana Paula gritou com ela no embate, o que pesou na escolha. Maxiane também afirma que espera um clima mais tenso na casa após a indicação.
"Hoje mesmo sei que ela vai gritar comigo e eu vou manter minha voz aqui: 'Tá falando alto por quê? Tá nervosa por quê?' Não vou levantar a voz pra ela", afirma a líder.
Jordana concorda com a sister e comenta: "Nossa, depois do ao vivo essa casa vai pegar fogo."
"Ela que lute!", finaliza Maxiane.
Mais tarde, em conversa na piscina, a líder garantiu, dessa vez para Jonas, que a indicação de Ana Paula estava "100%" certa.
Vale lembrar que o brother já está no Paredão, indicado anteriormente por uma dinâmica do Big Fone.
