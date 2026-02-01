Pop

BBB 26: líder Maxiane decide quem vai indicar ao Paredão neste domingo

Sister afirmou neste domingo, 1º, que escolha está '100%' certa

Líder Maxiane diz estar '100%' certa da indicação ao Paredão deste domingo, 1º (Manoella Mello/Globo)

Da Redação
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15h39.

Última atualização em 1 de fevereiro de 2026 às 15h42.

A líder da semana do BBB 26, Maxiane, reforçou sua indicação ao Paredão deste domingo, 1º. Em conversa com Marciele, ela diz que pretende mandar Ana Paula para a berlinda, justificando a decisão pelo comportamento da rival durante uma discussão recente.

Segundo a pernambucana, Ana Paula gritou com ela no embate, o que pesou na escolha. Maxiane também afirma que espera um clima mais tenso na casa após a indicação.

"Hoje mesmo sei que ela vai gritar comigo e eu vou manter minha voz aqui: 'Tá falando alto por quê? Tá nervosa por quê?' Não vou levantar a voz pra ela", afirma a líder.

Jordana concorda com a sister e comenta: "Nossa, depois do ao vivo essa casa vai pegar fogo."

"Ela que lute!", finaliza Maxiane.

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

Mais tarde, em conversa na piscina, a líder garantiu, dessa vez para Jonas, que a indicação de Ana Paula estava "100%" certa.

Vale lembrar que o brother já está no Paredão, indicado anteriormente por uma dinâmica do Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

