BBB 26: brother recebe punição gravíssima, e casa teme o Tá com Nada

A punição gravíssima recebida por Juliano Floss na manhã deste domingo, 1º, aumentou a tensão na casa do BBB 26 e reacendeu o alerta para a possibilidade de os brothers caírem no Tá Com Nada. O influenciador foi penalizado por não realizar o Raio-X diário - ele chegou a deixar o chinelo na fila do Confessionário, mas voltou a dormir e perdeu o horário.

Após o anúncio da punição, parte dos participantes correu para a cozinha e começou a comer, temendo a perda de alimentos caso o vacilômetro atinja o limite. Durante o momento, surgiram críticas à postura de Juliano. "Não vou comer. Já perdi minha fome de ódio", disse Maxiane ao chegar ao local. "Bem que o Jonas fala que ele só dorme", ironizou Gabriela.

Mais tarde, o assunto voltou à tona durante uma dinâmica na sala. "Eu sentei para conversar com as meninas e esqueci de avisar", lamentou Babu Santana. Jonas Sulzbach rebateu: "Mas cada um é responsável pelo seu Raio-X. Todo mundo faz sua parte".

A casa já estava sob alerta desde punições anteriores. Antes do episódio deste domingo, na sexta, 30, Maxiane levou uma punição gravíssima, que vale dez vacilos. No sábado, 31, Milena recebeu uma punição leve, somando um ponto.

Vale lembrar que, para que os participantes entrem oficialmente no modo Tá Com Nada, o vacilômetro precisa atingir ou ultrapassar 100 vacilos.

O que é o Tá com Nada

No Tá Com Nada, todas as regalias são suspensas. Os alimentos disponíveis na casa são confiscados, e os brothers passam a ter acesso apenas a itens básicos, com condições ainda mais restritivas do que as da Xepa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.